První dojmy na japonská sluchátka Technics EAH-AZ100

Technics EAH-AZ100; zdroj: Dotekománie
Značku Technics možná nemusíte znát, nejde o nějakého masového velkého výrobce všeho možného. Jedná se o japonskou firmu zaměřující se primárně na audio zařízení, přičemž letos oslavili už 60 let. Právě díky zkušenostem této značky v této oblasti by mohl zaujmout model Technics EAH-AZ100, což jsou kompaktní špuntová bezdrátová sluchátka. Pojďme se na ně trochu podrobněji podívat.
Japonské sluchátka Technics EAH-AZ100
Oproti jiným sluchátkům z dražšího segmentu potěší přijatelné rozměry nabíjecího pouzdra. To navíc působí vskutku prémiově, jelikož jeho povrch je vyroben z hliníku, respektive horní část, zbytek ta působí. Zaujme i zajímavé broušení na vrchu pouzdra se zlatým logem výrobce. Ve srovnání třeba s AirPods Pro je krabička nižší, ale o maličko širší. Nám se do redakce dostala modrá verze, v prodeji je ale také stříbrná, černá a již zmíněné jubileum 60 let výrobce slaví také barvou Champagne Gold.
Samotná sluchátka nejsou žádné obyčejné pecky, ale špunty, které se do ucha (dalo by se říct) šroubují. Již v balení najdete celkem pět velikostí špuntů, takže by se měl každý vybrat. Potěší základní odolnost IPX4 proti potu.
Ovládání pak probíhá přes dotekovou plošku na sluchátku. Stačí se tak dotknout a dle nastavení pozastavíte nebo přeskočíte na další skladbu. Při delším podržení se pak změní režim potlačení hluku.
Zvuk zajišťují měniče Magnetic Fluid Driver (v překladu měniče s magnetickou kapalinou). Výstup by tak měl být velmi věrný, bez zkreslení a s bohatými basy. Sluchátka jsou optimalizována pro zvuk ve vysokém rozlišení a nabízí hliníkovou membránu. Dobrou zprávou je podpora Dolby Atmos včetně technologie Dolby Head Tracking, kdy se zvuk přizpůsobí pohybu hlavy.
Takováto sluchátka pak samozřejmě musí podporovat kodek HiRes Audio LDAC a není tomu jinak. Podporují ale také AAC a. LC3 kodeky.
Potlačení hluku je aktivní a dokonce také adaptivní. Jeho úroveň by se tak měla měnit v závislosti na prostředí. Na těle sluchátek najdeme celkem tři mikrofony a spolu s funkcí Voice Focus Al by měl být váš hlas při hovorech stále dobře slyšet.
Potěšující zprávou je aplikace výrobce, kde si můžete nastavit až osm pásem ekvalizéru. Tyto zvukové profily si lze uložit a pak mezi nimi přepínat. Překvapilo mě, jak silné basy sluchátka nabízí v režimu Super Bass+. Zajímavostí je také možnost otestovat kvalitu mikrofonu, kdy slyšíte se zpožděním právě zaznamenaný zvuk.
Pro spojení s telefonem zde najdeme Bluetooth ve verzi 5.3 a chválím možnost připojit se až ke třem zařízením zároveň. Mezi nimi lze pak plynule přepínat.
Výdrž baterie nabízí 10 hodin pro samotná sluchátka a s pouzdrem pak celkem 28 hodin. Samotná krabička pak nabízí cívku pro bezdrátové nabíjení Qi.
Sluchátka Technics EAH-AZ100 jsou v prodeji za cenovku 7599 Kč.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Podcast: Vysílačky v mobilu a sluchátka se super mikrofonem
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře