První dojmy na japonská sluchátka Technics EAH-AZ100
2025-10-02T20:00:56+02:00
• 2. 10. 2025#Příslušenství

Technics EAH-AZ100; zdroj: Dotekománie

Značku Technics možná nemusíte znát, nejde o nějakého masového velkého výrobce všeho možného. Jedná se o japonskou firmu zaměřující se primárně na audio zařízení, přičemž letos oslavili už 60 let. Právě díky zkušenostem této značky v této oblasti by mohl zaujmout model Technics EAH-AZ100, což jsou kompaktní špuntová bezdrátová sluchátka. Pojďme se na ně trochu podrobněji podívat.

Japonské sluchátka Technics EAH-AZ100

Oproti jiným sluchátkům z dražšího segmentu potěší přijatelné rozměry nabíjecího pouzdra. To navíc působí vskutku prémiově, jelikož jeho povrch je vyroben z hliníku, respektive horní část, zbytek ta působí. Zaujme i zajímavé broušení na vrchu pouzdra se zlatým logem výrobce. Ve srovnání třeba s AirPods Pro je krabička nižší, ale o maličko širší. Nám se do redakce dostala modrá verze, v prodeji je ale také stříbrná, černá a již zmíněné jubileum 60 let výrobce slaví také barvou Champagne Gold.

IMG 4723 3943x2218x

Technics EAH-AZ100; zdroj: Dotekománie

Samotná sluchátka nejsou žádné obyčejné pecky, ale špunty, které se do ucha (dalo by se říct) šroubují. Již v balení najdete celkem pět velikostí špuntů, takže by se měl každý vybrat. Potěší základní odolnost IPX4 proti potu.

Ovládání pak probíhá přes dotekovou plošku na sluchátku. Stačí se tak dotknout a dle nastavení pozastavíte nebo přeskočíte na další skladbu. Při delším podržení se pak změní režim potlačení hluku.

IMG 4719 3943x2218x IMG 4727 3676x2068x

Technics EAH-AZ100; zdroj: Dotekománie

Zvuk zajišťují měniče Magnetic Fluid Driver (v překladu měniče s magnetickou kapalinou). Výstup by tak měl být velmi věrný, bez zkreslení a s bohatými basy. Sluchátka jsou optimalizována pro zvuk ve vysokém rozlišení a nabízí hliníkovou membránu. Dobrou zprávou je podpora Dolby Atmos včetně technologie Dolby Head Tracking, kdy se zvuk přizpůsobí pohybu hlavy.

IMG 4718 4032x2268x IMG 4728 3170x1783x

Technics EAH-AZ100; zdroj: Dotekománie

Takováto sluchátka pak samozřejmě musí podporovat kodek HiRes Audio LDAC a není tomu jinak. Podporují ale také AAC a. LC3 kodeky.

Potlačení hluku je aktivní a dokonce také adaptivní. Jeho úroveň by se tak měla měnit v závislosti na prostředí. Na těle sluchátek najdeme celkem tři mikrofony a spolu s funkcí Voice Focus Al by měl být váš hlas při hovorech stále dobře slyšet.

IMG 4730 3987x2243x

Technics EAH-AZ100; zdroj: Dotekománie

Potěšující zprávou je aplikace výrobce, kde si můžete nastavit až osm pásem ekvalizéru. Tyto zvukové profily si lze uložit a pak mezi nimi přepínat. Překvapilo mě, jak silné basy sluchátka nabízí v režimu Super Bass+. Zajímavostí je také možnost otestovat kvalitu mikrofonu, kdy slyšíte se zpožděním právě zaznamenaný zvuk.

IMG 0474 1260x2736x IMG 0479 1260x2736x IMG 0481 1260x2736x IMG 0476 1260x2736x

Aplikace Technics Audio Connect; zdroj: Dotekománie

Pro spojení s telefonem zde najdeme Bluetooth ve verzi 5.3 a chválím možnost připojit se až ke třem zařízením zároveň. Mezi nimi lze pak plynule přepínat.

IMG 4720 3676x2068x IMG 4717 3676x2068x

Technics EAH-AZ100; zdroj: Dotekománie

Výdrž baterie nabízí 10 hodin pro samotná sluchátka a s pouzdrem pak celkem 28 hodin. Samotná krabička pak nabízí cívku pro bezdrátové nabíjení Qi.

Sluchátka Technics EAH-AZ100 jsou v prodeji za cenovku 7599 Kč.

