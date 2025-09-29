Zuckerberg představil nový kanál pro AI videa, Vibes

Zuckerberg představil nový kanál pro AI videa, Vibes
2025-09-29T09:00:30+02:00
• 29. 9. 2025#Aplikace

Zdroj: Neowin

Meta v rámci své aplikace Meta AI odhalila nový kanál s krátkými videi vytvořenými umělou inteligencí. Uživatelé tak mohou tvořit, sledovat i sdílet obsah generovaný AI přímo v aplikaci. Co ale na Vibes říkají uživatelé doopravdy?

Vibes přinášejí kreativní AI videa

Aplikace Meta AI se rozšířila o nový kanál s AI videi. Vibes zdánlivě připomínají klasická videa Reels, která známe z Instagramu. Oproti nim jsou však všechna generovaná umělou inteligencí. Společnost Meta nový kanál s videi vytvořila ve spolupráci s Midjourney a Black Forest Labs, díky kterým tak uživatelé mohou nyní vytvářet nová videa od nuly.

Přímo v aplikaci dokáží vytvořit video pomocí promptu, které pak upraví přidáním efektů nebo hudby. Samozřejmostí je pak možnost sdílení přímo do kanálu Vibes nebo na Instagramu či Facebooku.

vibes meta 1920x1208x

Zdroj: Meta

Přijetí kanálu Vibes uživateli však alespoň prozatím nevypadá moc dobře. Podle internetových diskuzí se zdá, že uživatelé mají obsahu vytvořeného umělou inteligencí „plné zuby“. Někteří pak dokonce v souvislosti s Vibes odkazují i na teorii mrtvého internetu, podle které AI obsah postupně vytlačí autentickou tvorbu a internet bude jen prostorem pro AI a boty.

Meta ale věří, že Vibes budou mít na uživatele pouze pozitivní vliv. Jejich cílem je nejenom inspirovat tvůrce, ale zároveň i upevnit roli Mety na poli umělé inteligence.

Zdroje: techcrunch.com, about.fb.com, neowin.net

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pračka s YouTube a vysavač s nožičkama! To je budoucnost! Navštívili jsme veletrh IFA

💡ANKETA: Kterou navigační aplikaci používáte nejčastěji při jízdě autem?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat