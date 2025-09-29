Zuckerberg představil nový kanál pro AI videa, Vibes

Zdroj: Neowin
Meta v rámci své aplikace Meta AI odhalila nový kanál s krátkými videi vytvořenými umělou inteligencí. Uživatelé tak mohou tvořit, sledovat i sdílet obsah generovaný AI přímo v aplikaci. Co ale na Vibes říkají uživatelé doopravdy?
Vibes přinášejí kreativní AI videa
Aplikace Meta AI se rozšířila o nový kanál s AI videi. Vibes zdánlivě připomínají klasická videa Reels, která známe z Instagramu. Oproti nim jsou však všechna generovaná umělou inteligencí. Společnost Meta nový kanál s videi vytvořila ve spolupráci s Midjourney a Black Forest Labs, díky kterým tak uživatelé mohou nyní vytvářet nová videa od nuly.
Přímo v aplikaci dokáží vytvořit video pomocí promptu, které pak upraví přidáním efektů nebo hudby. Samozřejmostí je pak možnost sdílení přímo do kanálu Vibes nebo na Instagramu či Facebooku.
Přijetí kanálu Vibes uživateli však alespoň prozatím nevypadá moc dobře. Podle internetových diskuzí se zdá, že uživatelé mají obsahu vytvořeného umělou inteligencí „plné zuby“. Někteří pak dokonce v souvislosti s Vibes odkazují i na teorii mrtvého internetu, podle které AI obsah postupně vytlačí autentickou tvorbu a internet bude jen prostorem pro AI a boty.
Meta ale věří, že Vibes budou mít na uživatele pouze pozitivní vliv. Jejich cílem je nejenom inspirovat tvůrce, ale zároveň i upevnit roli Mety na poli umělé inteligence.
