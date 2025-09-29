Realme Watch 5 v tichosti uvedeny, mají i NFC

Realme Watch 5 v tichosti uvedeny, mají i NFC
2025-09-29T18:00:08+02:00
• 29. 9. 2025#Příslušenství

Zdroj: Realme

Věděli jsme, že společnost Realme má v plánu uvést nové hodinky, ale nevěděli jsme, kdy se tak stane. Nakonec společnost začala v tichosti se zveřejňováním. Chvíli jsme si raději počkali a nakonec se nové hodinky dostaly na stránky české verze stránek Realme. Novinka se jmenuje Realme Watch 5.

Realme Watch 5

Už na první pohled jde vidět, kde se Realme nechalo inspirovat. Naštěstí nejde jen o design a novinka Realme Watch 5 má čím zaujmout. Mají v sobě integrované GPS a jiné poziční systémy, takže mohou posloužit lépe pro měření sportovních aktivit. Displej má 1,97 palců a samozřejmě se jedná o AMOLED panel s rozlišením 390 x 450 pixelů a jasem až 600 nitů.

51GhO9s+SnL AC SL1500 675x759x 517hOPVuWvL AC SL1500 771x820x

Zdroj: Realme

Kromě toho mají v sobě i NFC, ale v tomto případě se nenabídne placení v obchodech. Oficiální stránka pouze uvádí, že se tato technologie dá použít například pro odemykání nebo ověřování identity. Jestli se plánuje nějaká podpora pro placení v obchodech, nevíme. Realme Watch 5 splňují certifikaci IP68. Nechybí hlasitý reproduktor na straně a také mikrofon pro případné hovory.

Realme Watch 5 podporují 108 sportovních režimu a zvládají monitorovat srdeční tep, okysličení krve, měření spánku, stresu a nabízí i monitorování menstruačního cyklu. Na jedno nabití mají zvládnout 16 dnů provozu a v úsporném pak 20 dnů.

Sice české stránky nezmiňují dostupnost nebo cenu, ale v zahraničí přijdou na 70 eur, tedy cca 1700 Kč. Za takovou sumu se asi budou prodávat i u nás.

Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

