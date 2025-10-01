Lokátory Tile mají významné bezpečnostní nedostatky

Zdroj: Engadget
Bluetooth lokátory Tile, které disponují masivní uživatelskou základnou využívajících je k hledání věcí, mají dle výzkumníků vážné problémy v oblasti bezpečnosti. V nejhorším případě se pak mohou stát i nástrojem pro sledování polohy uživatelů.
Odhalené slabiny v lokátorech Tile
Na populární bluetooth lokátory, které po světě používá více než 88 milionů uživatelů, se zaměřili vědci z Georgijského technologického institutu. Jejich zjištění o rozsáhlých bezpečnostních nedostatcích zařízení Tile nyní společnosti dost „zavařily“. Bezpečnostní rizika, která konkurence již dávno dokázala vyřešit, Tile stále ignoruje.
Podle výzkumníků vysílají lokátory Tile svoji nešifrovanou MAC adresu, kterou mohou zachytit jakákoliv zařízení s bluetooth nebo radiofrekvenční anténou. Kdokoliv s technickými znalostmi tak dokáže sledovat pohyb daného lokátoru i jeho majitele. Ještě horší je fakt, že výrobce tato data na svých serverech ukládá nezašifrovaná, což znamená, že samotná společnost by mohla své uživatele sledovat.
Mateřskou společnost Tile, Life360, měli výzkumníci podle dostupných zdrojů kontaktovat již v listopadu 2024. Komunikace s ní však ustala již v únoru, a ačkoliv společnost Life360 tvrdí, že provedla řadu vylepšení v oblasti bezpečnosti svých zařízení, neuvedla žádné podrobnosti.
Lokátory Tile mimo jiné disponují ochranou proti stalkingu, která hledá lokátory, jež se pohybují s vámi. Uživatelé ale mají zároveň možnost přepnout svůj lokátor do režimu proti odcizení, který tak jejich lokátor skryje před zloději. Tato funkce však rovněž skryje lokátor i před funkcí chránící proti stalkingu, a tak umožňuje potencionálním útočníkům zneužít zařízení k tajnému sledování.
Celý přehmat může na dlouho podkopat důvěru v bluetooth lokátory, zejména pak ty společnosti Tile. Obzvláště pak v dnešní době, kdy se na osobní bezpečnost klade velký důraz. Uživatelé, kteří chtějí minimalizovat riziko, mohou prozatím zvážit alternativní značky.
Zdroje: phandroid.com, androidauthority.com, androidpolice.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře