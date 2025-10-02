Google má nový reproduktor Home Speaker

Zdroj: Google
Google oficiálně představil Gemini pro domácnost, což v podstatě jen navazuje na nedávné představení Gemini pro TV. Kromě samotného oznámení jsme se dočkali i nových produktů.
Google Home Speaker
Google rozšířil kategorii chytrých kamer, tedy Nest Cams, ale právě tyto produkty jsou spíše určeny jen pro vzdálené trhy. Sotva se dostanou k nám. Chytré reproduktory jsou ale trochu jinou kategorií. Sice je Google na svém oficiálním českém e-shopu nenabízí, tak u některých prodejců je najdete v Česku.
Novinka Google Home Speaker není určena pro náš trh, ale například tento nový reproduktor bude prodáván v sousedních zemích. Bohužel si na tuto novinku musí zájemci počkat do jara příštího roku. Google nijak nespecifikoval datum. Je ale známá cena. Ta je nastavena na 99,99 dolarů, tedy cca 2 70 Kč bez daně a dalších poplatků.
Novinka je designována právě na Gemini pro domácnosti, ale v základu se jedná o nový chytrý reproduktor. Google se chlubí 360° audiem, ale také jde spárovat s Google TV, takže poslouží jako rozšíření zvuku. Nechybí fyzický vypínač mikrofonu.
Google zde ale dělá jednu změnu. Kromě možnosti pořízení za jednu cenu se nabízí i forma předplatného, která vychází na 10 dolarů za měsíc nebo 100 dolarů za rok, přičemž v ceně je Gemini Live, možnost automatizace domácnosti nebo detekce zvuku. Pak je ještě dražší verze s dalšími dvěma funkcemi, ale předpokládáme, že toto je určeno jen pro trh v USA a do světa se jen tak nedostane.
