CMF představilo první sluchátka přes uši Headphones Pro preview

CMF představilo první sluchátka přes uši Headphones Pro [preview]
2025-09-29T13:30:46+02:00
• 29. 9. 2025#Příslušenství

CMF Headphones Pro; zdroj: Dotekománie

CMF, značka spadající pod Nothing, představila své vůbec první náhlavní sluchátka a to CMF Headphone Pro. Novinka staví na hravém a modulárním designu, typickém pro tuto značku, a kombinuje jej s hardwarem v čele s 40mm měniči, podporou Hi-Res Audio, kodekem LDAC, Hybrid Adaptive ANC a baterií s výdrží až 100 hodin.

CMF Headphones Pro

Hlavním tahákem má být modulární pojetí. Uživatelé mohou vyměňovat náušníky, a to nejen kvůli pohodlí, ale i kvůli odlišnému vzhledu či zvukovému ladění. K dispozici jsou tři základní barevné varianty (Dark Grey, Light Grey, Light Green), přičemž náhradní náušníky se prodávají také v dalších odstínech, například oranžové.

Zpracování působí z prvních dojmů velmi dobře, máme tu měkčený hlavový most schovaný v kovovém nástavci. Samotná pevná část náušníků je z bílého tvrdého plastu. Na hlavu mi padnou osobně příjemně.

IMG 4628 8064x4536x

CMF Headphones Pro; zdroj: Dotekománie

Výrobce si dal záležet na ovládání, najdeme tu tak mnoho tlačítek a přepínačů, tolik jsem snad na těle sluchátek ještě neviděl. Nemáme tu tak žádné dotykové plošky, které občas můžou působit nejasně. Celkem tu najdeme tři zajímavé fyzické ovladače:

  • Roller pro ovládání hlasitosti, ANC a přehrávání
  • Energy Slider pro rychlé ladění mezi basy a výškami podle nálady či hudebního žánru
  • a programovatelné tlačítko, které může vyvolat třeba prostorový zvuk nebo AI funkce

Výrobce tak prý reaguje na požadavky uživatelů, kteří dávají přednost přesné a spolehlivé odezvě fyzických prvků.

IMG 4630 8064x4536x

CMF Headphones Pro; zdroj: Dotekománie

Sluchátka jsou dále vybavena Hybrid Adaptive ANC s potlačením hluku až o 40 dB. Systém se přizpůsobuje okolnímu prostředí a podle něj upravuje intenzitu potlačení. K dispozici je také Spatial Audio se speciálními režimy pro filmy a koncerty, které mají rozšiřovat prostorovou scénu a umocnit zážitek z poslechu.

Uvnitř se nachází 40mm měniče s niklovou povrchovou úpravou, 16,5mm měděná cívka a duální akustická komora. Díky tomu CMF slibuje nízké zkreslení a vyrovnaný zvuk s dostatečně hlubokými basy. CMF Headphones Pro také podporují Hi-Res Audio jak v drátovém, tak bezdrátovém režimu, včetně kodeku LDAC s datovým tokem až 990 kbps. Navíc využívají technologii Audiodo, která vytváří personalizovaný zvukový profil podle tvaru ucha a sluchových preferencí uživatele.

Velkou předností je baterie, kde CMF slibuje výdrž až 100 hodin přehrávání bez ANC, a až 50 hodin s ANC. Potěší také rychlé nabíjení, kdy 5 minut by vám mělo zajistit 4 hodiny poslechu. Plné dobití pak má zabrat méně než 2 hodiny přes USB-C.

IMG 4637 8064x4536x

CMF Headphones Pro; zdroj: Dotekománie

Cena a dostupnost

CMF Headphone Pro vstupují na trh dnes 29. září 2025 v Evropě a Velké Británii, o týden později také v USA. Cena je stanovena na 99 eur, přičemž v Česku bude 2699 Kč. To je za nás příjemná cenovka. Vyměnitelné náušníky pak budou stát 25 eur.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pračka s YouTube a vysavač s nožičkama! To je budoucnost! Navštívili jsme veletrh IFA

💡ANKETA: Kterou navigační aplikaci používáte nejčastěji při jízdě autem?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Miroslav Růžička

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat