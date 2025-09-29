CMF představilo první sluchátka přes uši Headphones Pro [preview]

CMF Headphones Pro; zdroj: Dotekománie
CMF, značka spadající pod Nothing, představila své vůbec první náhlavní sluchátka a to CMF Headphone Pro. Novinka staví na hravém a modulárním designu, typickém pro tuto značku, a kombinuje jej s hardwarem v čele s 40mm měniči, podporou Hi-Res Audio, kodekem LDAC, Hybrid Adaptive ANC a baterií s výdrží až 100 hodin.
CMF Headphones Pro
Hlavním tahákem má být modulární pojetí. Uživatelé mohou vyměňovat náušníky, a to nejen kvůli pohodlí, ale i kvůli odlišnému vzhledu či zvukovému ladění. K dispozici jsou tři základní barevné varianty (Dark Grey, Light Grey, Light Green), přičemž náhradní náušníky se prodávají také v dalších odstínech, například oranžové.
Zpracování působí z prvních dojmů velmi dobře, máme tu měkčený hlavový most schovaný v kovovém nástavci. Samotná pevná část náušníků je z bílého tvrdého plastu. Na hlavu mi padnou osobně příjemně.
Výrobce si dal záležet na ovládání, najdeme tu tak mnoho tlačítek a přepínačů, tolik jsem snad na těle sluchátek ještě neviděl. Nemáme tu tak žádné dotykové plošky, které občas můžou působit nejasně. Celkem tu najdeme tři zajímavé fyzické ovladače:
- Roller pro ovládání hlasitosti, ANC a přehrávání
- Energy Slider pro rychlé ladění mezi basy a výškami podle nálady či hudebního žánru
- a programovatelné tlačítko, které může vyvolat třeba prostorový zvuk nebo AI funkce
Výrobce tak prý reaguje na požadavky uživatelů, kteří dávají přednost přesné a spolehlivé odezvě fyzických prvků.
Sluchátka jsou dále vybavena Hybrid Adaptive ANC s potlačením hluku až o 40 dB. Systém se přizpůsobuje okolnímu prostředí a podle něj upravuje intenzitu potlačení. K dispozici je také Spatial Audio se speciálními režimy pro filmy a koncerty, které mají rozšiřovat prostorovou scénu a umocnit zážitek z poslechu.
Uvnitř se nachází 40mm měniče s niklovou povrchovou úpravou, 16,5mm měděná cívka a duální akustická komora. Díky tomu CMF slibuje nízké zkreslení a vyrovnaný zvuk s dostatečně hlubokými basy. CMF Headphones Pro také podporují Hi-Res Audio jak v drátovém, tak bezdrátovém režimu, včetně kodeku LDAC s datovým tokem až 990 kbps. Navíc využívají technologii Audiodo, která vytváří personalizovaný zvukový profil podle tvaru ucha a sluchových preferencí uživatele.
Velkou předností je baterie, kde CMF slibuje výdrž až 100 hodin přehrávání bez ANC, a až 50 hodin s ANC. Potěší také rychlé nabíjení, kdy 5 minut by vám mělo zajistit 4 hodiny poslechu. Plné dobití pak má zabrat méně než 2 hodiny přes USB-C.
Cena a dostupnost
CMF Headphone Pro vstupují na trh dnes 29. září 2025 v Evropě a Velké Británii, o týden později také v USA. Cena je stanovena na 99 eur, přičemž v Česku bude 2699 Kč. To je za nás příjemná cenovka. Vyměnitelné náušníky pak budou stát 25 eur.
