Powerbeats Fit jsou novým králem fitness sluchátek

Společnost Apple nedávno pod svou značkou Beats uvedla novinku na trh se sluchátky. Nové Powerbeats Fit cílí zejména na sportovce i všechny, kteří se rádi hýbou. Co všechno přinášejí nová sluchátka a proč by měla být volbou i pro vaše sportovní aktivity?
Sluchátka Powerbeats Fit konečně přichází
Nejnovější sluchátka z dílny společnosti Beats sází zejména na vylepšený design takzvaných „wingtip křídel” (háčků do uší), která drží sluchátka na svém místě i při náročných sportovních aktivitách. Dle oficiálních informací výrobce mají být až o 20 % pružnější než u předchozího modelu, což zajistí větší komfort i vhodnost pro širší spektrum uživatelů.
V krabičce pak zákazníkům přijdou rovnou čtyři různé velikosti špuntů pro perfektní přizpůsobení a k dispozici jsou rovněž čtyři barevná provedení mezi sluchátky: Jet Black, Gravel Gray, Spark Orange a Power Pink. Nechybí jim pak ani odolnost IPX4 proti potu i vodě, což oceníte při intenzivním pocení i dešti.
Powerbeats pohání osvědčený čip H1 od cupertinského giganta. Těšit se tak můžete na aktivní potlačení hluku i transparentní režim, který se hodí zejména pokud běháte třeba ve městě. Powerbeats Fit rovněž mají i funkci prostorového zvuku „Spatial Audio“, která sleduje pohyb vaší hlavy a prohlubuje zážitek při poslouchání hudby i hraní her. Apple uživatelé sluchátek pak budou benefitovat například z integrace Siri nebo aplikace Najít.
Výdrž baterie sluchátek se v režimu s aktivním potlačením hluku pohybuje okolo 6 hodin, zatímco s vypnutým ANC se dostanete na číslo pouze o hodinu delší. Celková výdrž s nabíjecím pouzdrem je 30 hodin. I přesto ho však dokázala společnost Beats zmenšit o 17 %. Díky rychlému nabíjení Fast Fuel pak už za pouhých 5 minut nabíjení získáte až hodinu poslechu.
Oficiální cena Powerbeats Fit začíná na částce 5690 korun českých a noví uživatelé se podle zdrojů mohou těšit na tříměsíční předplatné Apple Music jako bonus k nákupu.
