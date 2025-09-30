První privátní 5G síť v české nemocnici. Disponuje jí Vojenská nemocnice Brno

Zdroj: Karel Čapka. Dotekomanie.cz
Vojenská nemocnice Brno se stala první nemocnicí v Česku, která zprovoznila vlastní privátní 5G síť (SA, stand alone). Zároveň představila i první „5G vozíček“ pro lékaře.
Testovací provoz začal v dubnu letošního roku a projekt si klade za cíl zvýšit kvalitu poskytované péče, zajistit bezpečný přenos zdravotnických dat a otevřít cestu k moderní telemedicíně. Na tvorbě spolupracovala s Univerzitou obrany, T-Mobile a Smart Informatics.
„Všechny informace a data zůstávají pouze uvnitř naší nemocnice, což přináší maximální zabezpečení pro pacienty i personál. Tato 5G síť nám tedy umožňuje rychlý, a hlavně bezpečný provoz digitálních technologií. Po implementaci nového nemocničníh informačního systému bude jedním z prvních kroků k plnému využití 5G technologie napojení systému mobilních zdravotnických vozíků na tuto privátní síť,“ stojí v prohlášení nemocnice.
Od telemedicíny k vlastní síti
Nemocnice testuje telemedicínu od roku 2022. Tehdy proběhly první simulace operací přenášené na dálku. Postupem let se kvalita přenosů díky technice od Olympusu zlepšovala. Přibyl 3D 4K obraz, v letošní roce doplněným obousměrný zvuk a v září o vzdálené ukazovátko (elektronická tužka).
Zkušenosti ukázaly, že je nutné vybudovat vlastní plnohodnotný komunikační systém, který by zajistil bezpečný a stabilní přenos vysokokapacitních dat. Proto ve spolupráci s T-Mobile vznikla privátní 5G SA síť. Ta je odolná proti průnikům zvenčí a současně schopná spolehlivě přenášet data ven z nemocnice.
Elektronická tužka jako na hokeji
Při demonstraci v polovině září proběhla ukázka teleoperace s ÚVN v Praze. Demonstrace operace kýčelní kýly ukázala možnosti takového přenosu. Několik záběrových kamer, 3D obraz, kvalitní zoomovací schopnosti, možnost elektornické tužky pro pomoc operujcícímu chirgovi. To vše umožňuje dostat specializované churirgy klidně na druhý konec světa, aby mohli být nápomocni při ultra specifických výkonech.
„Během zákroku jsme mohli na dálku přesně označovat kritická místa v operačním poli, na které se operatér má v danou chvíli zaměřit, za pomoci speciálního nástroje propojeného přes 5G síť, což významně zvýšilo bezpečnost i jistotu pro operační tým. Je to technologie, která může v budoucnu zásadně proměnit podobu vzdálených operací i samotné chirurgické praxe,“ vysvětluje plk. MUDr. Václav Masopust, ředitel ÚVN v Praze.
Velkou výhodou je, že příprava na přenos není technologicky náročná. O bonding se stará Smart Informatics, nastavení exoskopu provádí specialista z Olympusu. Stačí jednou nastavit, otestovat a pak specialisti nejsou potřeba. Stačí IT pracovník nemocnice, aby spustil síť a lékař pak může okamžitě začít pracovat. Z pohledu zdravotníků je tedy systém plně uživatelsky přívětivý.
Rychlý a bezpečný přenos díky bondingu
K dosažení minimální latence a spolehlivosti využívá nemocnice tzv. bonding více přenosových prvků: satelitu, veřejných sítí, ethernetu a privátní 5G SA. „Přenos se uskutečňuje přimárně skrze 5G SA a následně po běžné síti, ostatní komunikační prvky slouží jako záložní nástroje, aby nedošlo k výpadku. Díky této kombinaci lze dosáhnout stabilního propojení,“ upřesnila Olga Jedličková, CFO ze Smart Informatics, která zajišťuje boding přenosu mezi nemocnicemi.
Aktuální odezva je však jedna sekudna, což je zlepšení oproti předchozímu roku, kdy byla na 5+ vteřinách. Při takovém velkém objemném datovém toku je však ještě potřebovat na snížení latence, aby se dostala do řádů milisekund.
5G SA jen pro vlastní SIM karty
Privátní 5G síť v Brně funguje v pásmu C-band (3,5 GHz). V rámci infrastruktury se využívá jeden rack se servery, na něž jsou připojeny rádiové jednotky. Ty lze rozšiřovat podle potřeby, aktuálně je možné provozovat až šest rádií propojených optikou. Interní latence se pohybuje mezi 5–7 ms.
Do 5G se připojují nejen mobilní zařízení lékařů, ale i DECT telefony, úklidová technika, autonomní vozítka (AGV) nebo zdravotnické přístroje, které dříve vyžadovaly kabelové ethernetové připojení.
„Pro připojení je možné použít jen speciální SA SIM karty. I kdyby váš telefon uměl připojet se k tomuto typu sítě, což zatím drtivá většina smartphonů neumí, tak stejně potřebuje speciální SIM kartu, jejichž vlastníkem je Vojenská nemocnice,“ vysvětlil Georgi Georgiev, architekt 5G SA v T-Mobile.
5G vozíček pro lékaře
Jednou z praktických ukázek využití je 5G vozíček. Zařízení je vybavené počítačem s přístupem k pacientským kartám, osazené baterií s výdrží až 8 hodin. Vozíček není autonomní, ale poskytuje zdravotnickému personálu stabilní připojení k nemocničním systémům přímo na odděleních a u lůžek.
Výhoda oproti připojení k Wi-Fi je díky tomu, že mobilní síť neztrácí připojení při přechodu po nemocnici. Lékaři i sestry tak mohou v reálném čase pracovat s pacientskou dokumentací bez výpadků a zpoždění. Systém by měl být v plném provozu od března 2026.
Armádní rozměr 5G
Technologie 5G SA má význam nejen pro nemocnice, ale i pro armádu. Existuje mobilní verze celé sítě, která se vejde do batohu. Lze ji spustit během dvaceti minut a poskytnout tak plnohodnotné pokrytí i v polních podmínkách. Využití se nabízí například při poskytování zdravotnických instrukcí a vzdálené asistenci během operací na bojišti.
Instagram Mapa je novodobým Foursquare
