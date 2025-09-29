Apple vydává iOS 26.0.1 specificky pro iPhony 17 a iPhone Air

iPhone Air, iPhone 17 Pro Max a iPhone 17; zdroj: Dotekománie
Teprve nedávno jsme se dočkali novinek od Applu, tedy nové řady iPhone 17 společně se zcela novým modelem iPhone Air. Současně se ale začala šířit nejnovější verze iOS 26. Dnes jsme se dočkali první aktualizace, která je zaměřena právě na nové mobily.
iOS 26.0.1
Samotná aktualizace má přes 800 MB, ale neobsahuje nějaké nové funkce nebo možnosti. Apple se zaměřil na opravu chyb, čemuž ovšem nasvědčuje samotné číselné označení.
Konkrétně se jedná o opravu hlavních známých chyb, mezi kterými je asi nejpalčivější samovolné odpojování WiFi a Bluetooth. Apple se ale zaměřil i na kvalitu fotek za konkrétních světelných podmínek. Zde je kompletní seznam změn, které Apple uvádí:
- Fotky pořízené na modelech iPhone 17, iPhone Air a iPhone 17 Pro za určitých světelných podmínek mohly obsahovat neočekávané artefakty
- Po přidání vlastního odstínu se ikony aplikací mohly zobrazit jako prázdné
- Po aktualizaci na iOS 26 se některým uživatelům mohl vypnout VoiceOver
- Na modelech iPhone 17, iPhone Air a iPhone 17 Pro mohlo občas docházet k odpojení Wi-Fi a Bluetooth
- Po aktualizaci na iOS 26 se uživatelé iPhonů ve výjimečných případech nemohli připojit k mobilní síti
Vzhledem k velikosti aktualizace soudíme, že jsou obsaženy i další opravy, třeba i bezpečnostní. Bohužel si na oficiální seznam budeme muset počkat delší dobu. Firma si zde dává načas a hned neaktualizuje své stránky podpory. Jen pro zajímavost, i systém pro hodinky se dočkal aktualizace na watchOS 26.0.1, ale týkala se jen Apple Watch Ultra 3 a byla vydána 18. září. Apple jen uvádí, že šlo o bezpečnostní opravy, ale zatím nezveřejnil, co konkrétně bylo opraveno.
