To nej z uplynulého týdne #39 – AI babička, podcast, Xiaomi 17, Můj Vodafone+ a další

Vyzyvatel Dimensity 9500 přichází, je založen na nových jádrech
Nekonečná válka mezi nejvýkonnějšími procesory pokračuje a už dávno to není tak jednoznačné, jak tomu bývalo. Z dvojky na trhu se stal přední výrobce, který má zcela konkurenceschopné procesory. Mediatek navíc dnes představuje svůj nejnovější počin Dimensity 9500. [pokračování článku]
Mobily Nokia budou na trhu ještě nějakou chvíli
Nokia svého času patřila mezi velikány v případě mobilů. S nástupem smartphonů ale promarnila šanci a ne příliš vhodná rozhodnutí nakonec zapříčinila úpadek. Po změně majitelů a nejrůznějších pokusů se nakonec o výrobu stará společnost HMD Global. Už ale i tato společnost dnes produkuje zařízení pod vlastní značkou. Dnes už nenajdete smartphone s označením Nokia, maximálně běžný „hloupý“ mobil. I tak byla budoucnost nejasná. [pokračování článku]
Redmi Pad 2 Pro je novinka s cenou od 6 999 Kč, k dispozici je i 5G verze
Dnes Xiaomi představovalo novinky nejen pro český trh, ale mezi nimi se našel i nový tablet od subznačky Redmi. Konkrétně jsme se tedy dočkali dvou tabletů, Redmi Pad 2 Pro a Redmi Pad 2 Pro 5G. [pokračování článku]
Snapdragon 8 Elite Gen 5 představen, nechť započnou benchmarkové války
Nikoho nepřekvapuje, že v tento čas jsme se dočkali nového top procesoru od společnosti Qualcomm, ale možná některé zmate název. Novinka se jmenuje Snapdragon 8 Elite Gen 5, přičemž minulý rok byl uveden Snapdragon 8 Elite. Jednalo se o jakoby o čtvrtou generaci v řadě, jen s upraveným názvem. Snapdragon 8 Elite Gen 5 je tak ve skutečnosti pokračování v řadě, jen si tedy říkáme, jestli je označení Elite vůbec nutné. [pokračování článku]
Nová aplikace Můj Vodafone+ přichází i s Vodafone Happy
Mobilní operátoři čím dál více vsází na bonusové programy, kde se objevují výhodné nabídky, slevy, soutěže, případně jsou k dispozici doplňkové služby například v podobě předplatného, i v rámci streamovacích služeb. O2 má již nějakou dobu svůj vlastní program, stejně jako T-Mobile. Nyní přichází třetí mobilní operátor s novou aplikací Můj Vodafone+, kde je k dispozici i věrnostní nebo spíše bonusový program Vodafone Happy. [pokračování článku]
Xiaomi představilo i Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max
Že společnosti používání určitá slova pro označení lepších názvů, není nic neobvyklého, ale někteří mají i tak specifické označení. Když se řekne Max, tak si mnoho lidí spojí toto označení s Applem a jeho nejvybavenějším iPhonem. Xiaomi se nechalo asi více inspirovat, jelikož zde máme Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max. Později bude uveden ještě model Ultra. Ale označení Xiaomi 17 Pro max se hodně podobá tedy iPhone 17 Pro Max. [pokračování článku]
Podcast: Pračka s YouTube a vysavač s nožičkama! To je budoucnost z veletrhu IFA!
Speciální díl o největším veletrhu elektroniky v Evropě, o veletrhu IFA v Berlíně. Míra ho navštívil a tak sledoval letošní trendy. Chytré pračky, chytré lednice, chytré robotické vysavače nebo jenom telefony a mnoho příslušenství. Jaké jsou nejzajímavější novinky? [pokračování článku]
Facebook Seznamka nově s AI asistencí: pomůže vám chatbot najít lásku?
Facebook přichází s novinkou ve své seznamovací službě Facebook Seznamka. Nasazuje umělou inteligenci, která má pomoci uživatelům najít ideální protějšek a vylepšit profil. Má šanci uspět tam, kde selhávaly algoritmy i instinkty? [pokračování článku]
CMF chystá další novinku, sluchátka CMF Headphone Pro
CMF zveřejňuje další detaily kolem chystaných sluchátek. Na sociálních sítích se například ukázalo video s „energy sliderem“, přičemž společnost dává otázku, jestli fanoušci uhádnou, na co to vlastně je. Druhý příspěvek ukazuje modulární charaktere, respektive náušníky půjde jednoduše vyměnit. Kromě toho firma prozradila rovnou, že sluchátka mohou vydržet až 100 hodin přehrávání na jedno nabití. [pokračování článku]
Nové Ray-Ban Meta Gen 2: delší výdrž a 3K video
Meta uvádí druhou generaci chytrých brýlí Ray-Ban Meta. Nový model přináší dvojnásobnou výdrž baterie, kvalitnější kameru s natáčením 3K videa a několik nových funkcí. Daní je ale vyšší cenovka, než měl původní model. [pokračování článku]
Snapdragon X2 Elite jsou nové procesory s pořádnou dávkou výkonu
Qualcomm opět útočí na trh s novými čipy. Mimo Snapdragon 8 Elite Gen 5 představila společnost rovnou tři procesory určené pro počítače. Nová řada čipů X2 Elite přijde už na jaře 2026 a má rozhodně co nabídnout. [pokračování článku]
Google Mixboard je nový nástroj pro vaše kreativní chvilky
Google Mixboard je nově představený nástroj amerického technologického giganta. Experimentální novinka uživatelům nabízí plátno, na kterém mohou společně s umělou inteligencí tvořit cokoli. Co všechno Mixboard umí a kde je tato novinka dostupná? [pokračování článku]
Jak O2 vytáčí kyberšmejdy aneb AI babička Alenka v akci
Dnes můžete vidět AI všude, i ve videích, na sociálních sítích a také ve funkcích aplikací a mobilů. Dost často se mluví o zneužití AI s cílem oklamat uživatele, ale pak je zde i jiná možnost. Mobilní operátor O2 vytvořil AI babičku Alenku, která se snaží nejen vytočit kyberšmejdy. [pokračování článku]
Apple tvrdí, že EU významně omezuje funkčnost iPhonů, kritika zákona DMA sílí
Apple ostře kritizuje nový zákon Evropské unie – Digital Markets Act (DMA), podle kterého musí technologičtí giganti jako Apple otevřít své platformy konkurenci. Podle společnosti tím ale EU ničí uživatelský zážitek, zpomaluje inovace a zvyšuje rizika pro soukromí. [pokračování článku]
Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #38 – soutěž, Devfest, hodinky, brýle s displejem
Chytré hodinky nově v obchodech – s GPS, levné, sportovní a velmi drahé
