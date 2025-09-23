Gemini míří do Google TV, šíření je pozvolné

Zdroj: Google
Původní Google Asistent to má spočítané a Google nyní pracuje na přechodu všeho na Gemini, tedy nového asistenta s pokročilejší AI technologií. Asi nejočekávanější změna se očekává u aut, ale na to si budeme muset chvíli počkat. Nyní Google oznámil, že Gemini míří do Google TV.
Google TV s lepším asistentem
Jak Google uvádí ve své tiskové zprávě, tak přechod bude více méně plynulý, jelikož Gemini umí na televizích to samé co původní asistent, ale navíc dochází k rozšíření o konverzační mód. Respektive už nemusíte být nějak moc konkrétní. S Gemini v televizích lze normálně komunikovat a vysvětlovat věci, co chcete.
Můžete tak například vysvětlit, co máte rádi vy, co manželka, co děti a následně Gemini zkusí dohledat pořad nebo film, který bude odpovídat zájmům všech. Jde hlavně o konverzační mód, přičemž Gemini umí nabídnout nějaké vysvětlení a také nabídne vhodný obsah. Hledání receptu tak nemusí být úplně strohé. Prakticky jen řeknete, co máte k dispozici za suroviny, a Gemini nabídne vhodné recepty. Zde se jednoduše využije kontext konverzace.
Samotné zavádění Gemini v Google TV je ale postupné. Google oznámil, že první bude novinka dostupná u TCL QM9K, později v tomto roce přibydou další zařízení včetně Google TV Streamer, Hisense U7, U8 a UX, TCL QM7K, QM8K a X11K. Další zařízení budou následovat.
