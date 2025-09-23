Gemini míří do Google TV, šíření je pozvolné

Gemini míří do Google TV, šíření je pozvolné
2025-09-23T22:00:08+02:00
• 23. 9. 2025#Ostatní

Zdroj: Google

Původní Google Asistent to má spočítané a Google nyní pracuje na přechodu všeho na Gemini, tedy nového asistenta s pokročilejší AI technologií. Asi nejočekávanější změna se očekává u aut, ale na to si budeme muset chvíli počkat. Nyní Google oznámil, že Gemini míří do Google TV.

Google TV s lepším asistentem

Jak Google uvádí ve své tiskové zprávě, tak přechod bude více méně plynulý, jelikož Gemini umí na televizích to samé co původní asistent, ale navíc dochází k rozšíření o konverzační mód. Respektive už nemusíte být nějak moc konkrétní. S Gemini v televizích lze normálně komunikovat a vysvětlovat věci, co chcete.

Můžete tak například vysvětlit, co máte rádi vy, co manželka, co děti a následně Gemini zkusí dohledat pořad nebo film, který bude odpovídat zájmům všech. Jde hlavně o konverzační mód, přičemž Gemini umí nabídnout nějaké vysvětlení a také nabídne vhodný obsah. Hledání receptu tak nemusí být úplně strohé. Prakticky jen řeknete, co máte k dispozici za suroviny, a Gemini nabídne vhodné recepty. Zde se jednoduše využije kontext konverzace.

Samotné zavádění Gemini v Google TV je ale postupné. Google oznámil, že první bude novinka dostupná u TCL QM9K, později v tomto roce přibydou další zařízení včetně Google TV Streamer, Hisense U7, U8 a UX, TCL QM7K, QM8K a X11K. Další zařízení budou následovat.

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nový iPhone Air, iPhony 17, chytré AirPody a Watch: Stojí za to?

💡ANKETA: Jak chráníte svůj mobil před poškozením?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat