Strava žaluje Garmin v bizarním patentovém sporu. Hrozí omezení segmentů i heatmap?

2025-10-04T09:00:24+02:00
• 4. 10. 2025#Aplikace

Zdroj: App Store

Svět fitness aplikací zažívá nezvyklý spor dvou populárních značek. Společnost Strava tento týden podala žalobu na Garmin, v níž tvrdí, že Garmin porušuje patenty Stravy týkající se dvou zásadních funkcí – segmentů a heatmap pro sledování tras cvičení. Podle Stravy navíc Garmin porušil i dřívější dohodu o spolupráci tím, že si vyvinul vlastní verzi heatmap. Žaloba požaduje trvalý zákaz prodeje jakéhokoliv hardwaru nebo softwaru Garmin, který obsahuje segmenty nebo heatmapy. Takový zákaz by se dotkl většiny produktů Garmin a zejména platformy Garmin Connect.

Dlouholetí partneři Garmin a Strava na ostří nože

Spor je překvapením i proto, že Strava a Garmin jsou dlouhodobí partneři a mezi jejich platformami funguje mnoho propojení. Dlouhá léta šly obě společnosti ruku v ruce a jejich uživatelé využívají výhody sdílených dat a statistik. O to víc je podání žaloby nečekané a podle odborníků má Strava jen malou šanci na úspěch. Jak upozornil web DC Rainmaker, časová osa patentů obou firem svědčí spíš ve prospěch Garminu – argumenty Stravy tak pravděpodobně před soudem neobstojí. Navíc je zvláštní, že pokud k údajným porušením došlo už dávno, Strava je začala řešit až nyní.

strava garmin 1024x1024x

Zdroj: Dotekomanie

O co ve sporu opravdu jde?

Situace se ještě více zamotala, když se k věci na Redditu vyjádřil produktový ředitel Stravy Matt Salazar. Podle jeho slov Strava přistoupila k právním krokům v reakci na nové podmínky Garminu pro API partnery, které nově vyžadují, aby na každém aktivitním příspěvku, grafu, obrázku či sdílené kartě byl vždy viditelný logo Garmin. Salazar to prezentuje jako snahu chránit data uživatelů, ale mnozí v tom vidí spíš nespokojenost s tím, že Garmin výrazněji propaguje vlastní značku na datech získaných jeho produkty.

Co to znamená pro uživatele?

Pro běžné uživatele je situace poněkud nepřehledná a mnozí se obávají, že by spor mohl vést k omezení oblíbených funkcí na některé z platforem. Odborníci ale očekávají, že celý spor se spíše vyřeší dohodou, která nebude mít dramatický dopad na uživatele Stravy ani Garminu. Přesto však jde o nečekaný zlom v partnerství dvou klíčových hráčů v oblasti chytrých sportovních technologií.

Zdroj: engadget.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

