Česko čelí prudkému nárůstu finančních podvodů: Jsme třetí nejpostiženější zemí na světě

Kyberzločinci mění taktiky a zneužívají aktuální dění – od voleb až po celebrity. V Česku se jejich útoky stávají čím dál častějšími a nebezpečnějšími. Podle nejnovější zprávy společnosti Gen (poskytovatel bezpečnostních řešení jako Avast, AVG nebo Norton) vzrostlo v Česku riziko finančních podvodů za poslední čtvrtletí o 226 %. To nás katapultovalo na 3. místo na světě, hned za Kolumbii a Německo.
Finanční podvody v Česku rostou závratnou rychlostí
Nejedná se přitom o tradiční phishing nebo podvodné e-maily – útočníci stále častěji využívají sofistikované metody a cílenou psychologickou manipulaci.
Hlavní zbraní podvodníků jsou trendy, AI a deepfake videa. Podvodníci pečlivě sledují veřejné dění a upravují své kampaně tak, aby působily důvěryhodně. Před volbami často zneužívají jména známých politiků – a to napříč celým politickým spektrem. Oběťmi se pak stávají lidé hledající rychlé zhodnocení svých úspor nebo stabilní pasivní příjem.
Deepfake technologie a umělá inteligence zvyšují důvěryhodnost
Současné podvody se stávají natolik propracovanými, že je často obtížné je odhalit i pro zkušené uživatele internetu. Pomocí generativní AI vznikají deepfake videa, ve kterých celebrity nebo politici propagují neexistující produkty či investice.
Zneužívány jsou také vizuály důvěryhodných médií a institucí, přičemž texty bývají napsány velmi kvalitní češtinou. Falešné stránky tak napodobují reálné portály včetně loga, barev i typografie.
Sociální sítě – hlavní kanál pro šíření podvodů
Placené reklamy na Facebooku a Instagramu: podvodný obsah je masově šířen skrze placené reklamy na sociálních sítích. Mnoho uživatelů vnímá tyto platformy jako bezpečné prostředí, což zvyšuje pravděpodobnost, že se nechají nachytat.
Cílovou skupinou jsou často lidé ve finanční tísni nebo ti, kteří hledají rychlé a snadné investiční příležitosti – častý motiv v době ekonomické nejistoty.
Odborníci varují: buďte obezřetní
„Lidé by měli být obezřetní, protože v záplavě legitimních zpráv se snadno schová ta, která se snaží sdělení využít k nabízení podvodných investičních produktů,“ varuje Alexej Savčin, bezpečnostní expert společnosti Gen.
Dále upozorňuje na to, že varovným signálem jsou nabídky, které slibují stabilní pasivní příjem bez rizika, okamžité a vysoké zhodnocení investice a zapojení známé osobnosti nebo důvěryhodného média
Jak se bránit?
- Prověřujte zdroje: Nevěřte každému odkazu nebo reklamě, která se vám zobrazí na sociálních sítích.
- Nesdílejte své osobní údaje: Pokud vás někdo kontaktuje s nabídkou výhodné investice, buďte opatrní.
- Využívejte antivirovou ochranu: Produkty jako Avast nebo Norton mohou pomoci odhalit podvodné stránky.
