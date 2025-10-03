CMF už nebude jen subznačkou Nothing

Zdroj: Nothing
Společnost Nothing oznámila, že značka CMF bude fungovat jako samostatná dceřiná firma s globálním sídlem v Indii. Díky strategickému partnerství s výrobcem Optiemus se Indie stane nejen centrem vývoje, ale i výroby a exportu moderních technologií.
CMF se stává samostatným globálním výrobcem chytrých telefonů
Londýnská technologická společnost Nothing oznámila, že její značka CMF se transformuje na nezávislou dceřinou společnost. Zásadní novinkou je, že Indie se stane globálním sídlem značky CMF, zahrnujícím výzkum, vývoj, výrobu i obchodní operace. Tímto krokem se CMF profiluje jako první skutečně globální indická značka chytrých telefonů a spotřební elektroniky.
Součástí oznámení je i strategická výrobní propojení mezi Nothing a předním indickým výrobcem elektroniky Optiemus Infracom Ltd. Cílem je vybudovat v Indii globální výrobní a exportní centrum pro produkty značek Nothing a CMF.
Společný projekt zahrnuje investici přes 100 milionů dolarů během tří let, vytvoření více než 1 800 pracovních míst v Indii a posílení iniciativ Make in India a Atmanirbhar Bharat. Doposud společnost Nothing investovala v Indii již více než 200 milionů dolarů, což potvrzuje její důvěru v místní ekosystém a výrobní potenciál.
Vyjádření lídrů: Indie jako centrum technologického růstu
Carl Pei, zakladatel a CEO společnosti Nothing, ke spolupráci uvedl: „Indie bude hrát klíčovou roli v budoucnosti globálního trhu chytrých telefonů. Díky našim komplexním schopnostem máme jedinečnou pozici pro vybudování první indické značky s globálním dosahem. Partnerství s Optiemus je klíčovým krokem k realizaci této vize.“
Ashok Gupta, výkonný předseda společnosti Optiemus, k tomu dodal: „Tato spolupráce s Nothing není jen o výrobě – jde o vytvoření exportně orientovaných produktů, které budou navrženy i vyrobeny v Indii. Je to důkaz síly našeho ekosystému a důvěry globálních značek v indický trh.“
Strategické kroky CMF: přesun marketingu a růstové investice
Tisková zpráva navazuje na nedávné kroky společnosti, mezi které patří přesun globálního marketingového oddělení CMF do Indie, jmenování Himanshu Tandon na pozici viceprezidenta značky CMF, úspěšná kola financování Series C ve výši 200 milionů dolarů, která vedla společnost Tiger Global a vstup významného indického podnikatele Nikhila Kamatha mezi investory.
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře