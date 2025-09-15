Vychází iOS 26 ve stabilní verzi, stahujte

Zdroj: Dotekomanie.cz
Apple změnil u nových verzí operačních systémů číslování, respektive došlo ke sjednocení. iOS 26 ale obsahuje více podstatných novinek než jen nový název. Dočkali jsme se přepracování podoby, což je trochu kontroverzní, ale společnost udělala ještě několik změn v novém Liquid Glass designu. Po mnoha beta verzích jsme se konečně dočkali.
iOS 26
O nové verzí jsme již napsali mnoho článků, ale nyní je zde stabilní verze pro iPhony, společně pro další typy zařízení. Je otázkou, jestli hned stahovat tuto verzi, nebo si případně počkat týden na nějaké opravy a modifikace. Neočekáváme ale nějak zásadní komplikace.
Oficiální seznam novinek a změn je dlouhý. Sami si můžete přečíst, co vše Apple uvádí k nové verzi iOS 26:
Design
- Efekt Liquid Glass zpříjemňuje interakce v celém systému iOS, láme a odráží obraz v reálném čase a ještě víc upoutává pozornost na to, na co se právě na displeji díváte
- Adaptivní zobrazení času na zamknuté obrazovce plynule mění svoji velikost podle dostupného místa, harmonicky doplňuje motivy na fotkách a přizpůsobuje se oznámením a živým aktivitám
- Prostorové scény umožňují přidat k fototapetám nový 3D efekt, který je oživí, když iPhonem pohybujete
- Ikony aplikací dostaly díky efektu Liquid Glass svěží nový vzhled a lze je ještě víc přizpůsobit pomocí aktualizovaných světlých a tmavých variant, nového barevného tónování a nového přehledného designu
- Animovaná grafika alb zpříjemňuje poslech hudby a u podporovaných alb se zobrazují animace na celou obrazovku, které navrhli sami umělci
Fotoaparát
- Zjednodušený design usnadňuje přístup k režimům focení a natáčení videa, přičemž ostatní režimy jsou stále dostupné pouhým přejetím prstem přes obrazovku
- Výzva k očištění objektivu vás upozorní na jeho znečištění, abyste mohli pořídit perfektní fotku (iPhone 15 a novější)
- Nové gesto na AirPodech vám umožní pořídit fotku nebo spustit nahrávání videa pouhým stisknutím stopky AirPodů 4 nebo AirPodů Pro 2 a novějších
Fotky
- Samostatné panely Knihovna a Sbírky usnadňují navigaci a funkce Hledat je k dispozici v každém zobrazení
- Zobrazení sbírek lze přizpůsobit pomocí tří různých možností rozvržení a sbírky je možné snadno sbalit a přeuspořádat
- Díky rozpoznávání událostí, jako jsou koncerty a sportovní akce, si můžete zobrazit podrobnosti události a přistupovat k souvisejícímu obsahu
Telefon
- V novém sjednoceném uspořádání uvidíte pohromadě všechny své oblíbené položky, nedávné položky i hlasové zprávy
- Odfiltrované hovory z neznámých čísel je možné nechat přesouvat do nového oddílu seznamu hovorů, aby vám nepřekážely
Zprávy
- Prověřování neznámých odesilatelů vám pomáhá udržet si kontrolu nad tím, kdo vás může kontaktovat, a odfiltrované zprávy se přesouvají do nového oddílu v seznamu konverzací, kde vám nebudou překážet
- Konverzacím lze dodat osobní charakter přidáním pozadí, přičemž můžete použít předinstalovaná pozadí nebo vlastní fotky
- Ankety vám pomůžou zjistit, kdy mají všichni čas na plánovanou večeři, nebo se shodnout na společném dárku
- Indikátory psaní ve skupinách vás informují o tom, kdo se právě chystá zapojit do konverzace
CarPlay
- Nový design s technologií Liquid Glass pomáhá odlišit jednotlivé interaktivní oblasti na palubní desce a přináší nový vzhled řádku panelů, který usnadňuje navigaci v aplikacích
- Kompaktní styl zobrazení příchozích hovorů neodvádí pozornost od blížící se odbočky ve vaší oblíbené navigační aplikaci
- Tapbacky ve Zprávách vám při řízení auta umožňují jednoduše reagovat na zprávy, například palcem nahoru nebo srdíčkem
- Přišpendlené konverzace se zobrazují v u horního okraje aplikace Zprávy, takže máte rychlý přístup ke svým nejčastějším konverzacím
- Sady widgetů zobrazené nalevo od palubní desky umožňují rychle kontrolovat informace z oblíbených aplikací
- Na palubní desce se také automaticky zobrazují živé aktivity, takže můžete snadno sledovat události v reálném čase i na cestách
Mapy
- Oblíbené trasy vám pomáhají rychleji dojet na často navštěvovaná místa, například do práce, protože se systém učí trasy, po kterých jezdíte
Hudba
- Překlady a informace o výslovnosti textů vám pomůžou pochopit smysl vašich oblíbených skladeb a snadno si je zazpívat, i když neznáte jazyk
- AutoMix prolíná skladby pomocí přizpůsobení délky a synchronizace rytmů jako opravdový DJ a pouští hudbu v plynulém proudu
- Skladby, alba, playlisty a další položky si můžete přišpendlit na začátek knihovny, odkud si je potom můžete rychle pustit
Peněženka
- Aktualizované palubní lístky vám poskytnou včasné a relevantní informace o letech a letištích a také rychlý přístup k funkcím aplikací leteckých společností
- Při placení kreditní nebo debetní kartou na iPhonu přes Apple Pay můžete využít možnosti splátkového financování poskytované vaší bankou
Apple Games
- Seznamte se s novou aplikací pro iPhone, ve které najdete veškerý herní obsah na jednom místě, rychle se vrátíte k oblíbeným hrám, objevíte nové a zahrajete si s přáteli novými způsoby
- Můžete zde vyzývat ostatní hráče, sledovat skóre v reálném čase a podívat se, co hrají přátelé
- Najdete zde celou svou knihovnu her, včetně nových a dříve stažených her z App Storu a Apple Arcade, stačí kteroukoli spustit a můžete začít hrát
- Na základě her, které rádi hrajete, se generují doporučení nových her
Ochrana dětí na internetu
- Děti teď můžou posílat rodičům žádosti o komunikaci s lidmi, jejichž telefonní čísla nejsou uložená v paměti zařízení
- Stávající účty je možné jednoduše převést na dětské, abyste mohli využívat všechny dostupné funkce ochrany dětí
- Rodiče můžou dětem povolit sdílení přibližného věku s aplikacemi třetích stran, aby děti mohly využívat obsah a funkce vhodné pro jejich věkovou skupinu
- Posílená funkce Bezpečná komunikace zasáhne, když rozpozná nahotu během hovorů FaceTime, a rozostří nahá těla ve sdílených albech v aplikaci Fotky
Zpřístupnění
- Štítky pro zpřístupnění obsahu na stránkách produktů v App Storu vám pomůžou ještě před stažením aplikací a her zjistit, zda tyto položky obsahují funkce univerzálního přístupu, jako jsou VoiceOver, Hlasové ovládání a Titulky
- Čtečka zpřístupnění přináší nové možnosti přizpůsobení písma, barvy a řádkování textu a podporu funkce Předčítání obsahu, takže je čtení textu v aplikacích snazší než kdykoli dřív
- Braillský přístup vám pomáhá jednoduše si dělat poznámky, číst dokumenty, spouštět aplikace a provádět různé další úlohy pomocí připojeného braillského řádku
Jiné
- Nová aplikace Náhled umožňuje na iPhonu prohlížení a úpravy PDF souborů a nabízí výkonné funkce, jako je automatické vyplňování, skenování dokumentů a volby exportu
- Ve FaceTimu najdete přetvořenou úvodní stránku s přizpůsobenými pohlednicemi kontaktů pro nedávné volající a také videozprávy, které se začnou přehrávat, když stránku posunete
- Lokální nahrávání pořizuje během videokonferenčních hovorů na iPhonu vysoce kvalitní záznam zvuku a obrazu, takže budete mít při tvorbě rozhovorů a podcastů k dispozici data v nejvyšší kvalitě
- Výběr zvukového vstupu v Ovládacím centru usnadňuje volbu správného mikrofonu pro každou aplikaci a webovou stránku
- Odhadovaný čas nabíjení vám ukazuje, jak dlouho se bude iPhone nabíjet
- Adaptivní nabíjení se učí, jak obvykle využíváte baterii, a ve dnech s vyšší spotřebou energie ji automaticky nabije tak, aby vám vydržela celý den (iPhone 15 Pro a novější modely)
- Funkce pro zaznamenávání krevního tlaku v aplikaci Zdraví vám může posílat připomínky, abyste si změřili krevní tlak pomocí tlakoměru jiného výrobce, a vytvořit PDF zprávu pro vašeho lékaře
- Na novém panelu Cvičení v aplikaci Kondice můžete sledovat své tréninky a prohlížet si ukazatele, jako je tempo a vzdálenost, a pokud máte kompatibilní snímač tepové frekvence, například AirPody Pro 3, uvidíte ještě víc údajů. Pokud máte Apple Watch, můžete nyní pracovat s funkcemi, jako je vytváření osobního tréninku, na větší obrazovce
- Funkce Adaptivní teplota automaticky nastaví termostat na vaši preferovanou teplotu, když jste na cestě domů, a šetří energii, když odcházíte z domu nebo jedete na dovolenou
- Vlastní nastavení času odložení budíku umožňuje ve chvíli, kdy budík zazvoní, zapnout odklad na 1 až 15 minut
- Historie hesel v aplikaci Hesla zobrazuje časovou osu změn, které jste provedli ve svých účtech, včetně všech předchozích hesel a vygenerovaných silných hesel
- Aplikace Poznámky umožňuje importovat a exportovat soubory formátované v jazyce Markdown
iOS 26 je dostupný pro:
- iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air
- iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2. generace a novější)
