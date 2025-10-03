ChatGPT zavádí rodičovskou kontrolu ve své aplikaci

Zdroj: futurumgroup
OpenAI nově přichází s funkcí rodičovské kontroly pro ChatGPT, která je určena ke zvýšení bezpečnosti dětí a teenagerů při používání této platformy. OpenAI tak reaguje na nedávné incidenty týkajících se používaní její platformy mladistvými a s tím spojená rizika. Funkce je dostupná od 29. září a umožňuje rodičům a zákonným zástupcům nastavit omezení a monitorovat interakce, čímž snižuje rizika spojená s nekontrolovaným přístupem k umělé inteligenci.
Aktivace rodičovské kontroly je jednoduchá. Rodič nebo opatrovník nejprve odešle pozvánku na účet dítěte. Po jejím přijetí lze nastavení spravovat přímo z rodičovského účtu. Proces začíná otevřením ChatGPT, kliknutím na profilové jméno a obrázek, následným přechodem do sekce „Nastavení“ a výběrem položky „Rodičovská kontrola“. Zde lze přidat rodinného příslušníka zadáním e-mailu nebo telefonního čísla spojeného s dětským účtem a označením, zda kontakt patří rodiči, nebo dítěti. Pozvánka poté dorazí e-mailem nebo prostřednictvím SMS a musí být přijata, aby došlo k propojení účtů.
Po úspěšném propojení účtů získává rodič přístup k několika možnostem nastavení. Může například omezit denní dobu, po kterou může dítě ChatGPT používat, zakázat hlasový režim a tím znemožnit hlasovou interakci, vypnout ukládání preferencí pro personalizované odpovědi nebo zamezit vytváření a úpravě obrázků, čímž omezí přístup k multimediálním funkcím. Dále je možné zabránit tomu, aby byly konverzace dítěte použity k trénování AI modelů, což přispívá k lepší ochraně soukromí.
Jednou z nejvýznamnějších novinek je funkce bezpečnostních upozornění. Systém umí rodiče upozornit prostřednictvím e-mailu nebo SMS na potenciálně rizikové situace, například pokud algoritmus zachytí známky psychických potíží nebo jiné varovné signály v chování dítěte. OpenAI upozorňuje, že tyto notifikace nemusí být vždy stoprocentně přesné a může docházet i k falešným poplachům. Přesto je hlavním cílem zajistit, aby byli rodiče včas informováni a mohli v případě potřeby zasáhnout.
