Našli jsme podpultový tarif s 20Mbps rychlostí a neomezeným voláním

Současný trh s mobilními tarify není stále optimální a v Evropě najdete spoustu příkladů, že to jde lépe a levněji. I tak je někdy zázrak, když se objeví nějaký zajímavá nabídka. Ostatně mobilní operátoři raději dávají nejvýhodnější tarify jen po omezenou dobu se slevou nebo s nějakým bonusem. Sem tam se objeví i nějaké neveřejné nabídky, přičemž se nám nyní podařilo jednu takovou objevit.
Bez přemlouvání
Mezi námi se najdou tací, co si umí vyjednat s operátorem atraktivní cenu za tarif, ale není to mnohdy jednoduché a musíte mít v rukou pádné argumenty. Nejde jen tak říci, že chcete nižší cenu. U NejPřipojení došlo nedávno ke změně nabídky a zmizel například jeden levnější tarif za 363 Kč s 3 GB FUP. Místo něj se nově nabízí verze za 399 Kč měsíčně s 8 GB. Samozřejmě je součástí neomezené volání a neomezené SMS.
Tarif s 10 GB zdražil z 397 Kč měsíčně na 429 Kč, ale dobrou zprávou je, že neomezený tarif s rychlostí 10 Mbps stále stojí jen 499 Kč. Trochu jsme zapátrali a zjistili jsme, že NejPřipojení má ještě jeden tarif, ale veřejně ho nenabízí. Ten nabízí také neomezené volání/SMS a neomezená data, jen tedy rychlost je nastavena na 20 Mbps. S tím je spojena i o něco vyšší cena. Přijde na 599 Kč měsíčně. Abyste tento tarif získali, musíte si o něj přímo říci při objednávání při komunikaci s prodejcem. Na webu jej nenajdete.
Je pravdou, že podobný tarif najdete ještě přímo u Vodafonu, ale zde se jedná o dočasnou akci, která bude brzy končit. Kromě toho má právě Vodafone ještě 10Mbps verzi, ale ta přijde na 549 Kč měsíčně. Porozhlédli jsme se i O2 i T-Mobile, ale nějaké podobné nabídky jsme nenašli.
