Chytré hodinky nově v obchodech – luxusnější, dětské, levné

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.
Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Gravity GT18-5
Začneme s velmi levnými hodinkami, kde je jen LCD panel. I tak nabízí 150 sportovních režimů, sledování tepu, okysličení a krevního tlaku. Na jedno nabití mají vydržet 5 dnů provozu.HEUREKAGravity GT18-5Cena od 691 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Gravity GT21-3
O něco dražší je model Gravity GT21-3, který nabízí podobnou výbavu, jen displej je kruhový. Na jedno nabití vydrží o dva dny více.HEUREKAGravity GT21-3Cena od 1 442 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Na stejném základě staví i model Gravity GT21-2, jen má odlišný design.HEUREKAGravity GT21-2Cena od 1 442 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Huawei Watch GT 6 Pro 46mm
Huawei přináší své nové hodinky, které mají nejen dobrou softwarovou výbavu, ale jsou i kvalitně vyrobeny za použití dražší a lepších materiálů. I tak mají jednu nevýhodu, nejde s nimi bezkontaktně platit. Na druhou stranu to nemusí být pro některé přítěží.HEUREKAALZAHuawei Watch GT 6 Pro...Cena od 9 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Huawei Watch GT 6 41mm
I něco levnější je model GT 6, který vypadá i střídměji. Jsou spíše určeny pro dámy, ostatně mají menší rozměry a možná vypadají o něco elegantněji.HEUREKAALZAHuawei Watch GT 6 41mmCena od 5 324 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Huawei Watch GT 6 46mm
Základní model se nabízí ještě ve 46mm verzi, ale nejde jen o velikost. Zde je vidět, že se nabízí i jiný design, ale cena zůstává přibližně stejná. Tento kousek se asi bude více líbit mužům.HEUREKAALZAHuawei Watch GT 6 46mmCena od 5 559 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Lexibook DMW075
Hodinky jsou Lexibook DMW075 jsou určeny pro děti, tedy podle popisu, ale nemají LTE, takže chybí rodičovské funkce.HEUREKAALZALexibook DMW075Cena od 1 449 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
