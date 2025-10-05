Chytré hodinky nově v obchodech – luxusnější, dětské, levné

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Gravity GT18-5

Začneme s velmi levnými hodinkami, kde je jen LCD panel. I tak nabízí 150 sportovních režimů, sledování tepu, okysličení a krevního tlaku. Na jedno nabití mají vydržet 5 dnů provozu.

HEUREKAGravity GT18-5 na Heureka.czGravity GT18-5Cena od 691 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

d6749517 5297 41a9 a8c7 ec442a3019e1 2000x2000x

Gravity GT21-3

O něco dražší je model Gravity GT21-3, který nabízí podobnou výbavu, jen displej je kruhový. Na jedno nabití vydrží o dva dny více.

HEUREKAGravity GT21-3 na Heureka.czGravity GT21-3Cena od 1 442 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

49dc070d 3f21 4283 969f 1e06e71c803e 2000x2000x

Na stejném základě staví i model Gravity GT21-2, jen má odlišný design.

HEUREKAGravity GT21-2 na Heureka.czGravity GT21-2Cena od 1 442 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

ffe7f850 eaf6 47c6 80ad d937592d3433 2000x2000x

Huawei Watch GT 6 Pro 46mm

Huawei přináší své nové hodinky, které mají nejen dobrou softwarovou výbavu, ale jsou i kvalitně vyrobeny za použití dražší a lepších materiálů. I tak mají jednu nevýhodu, nejde s nimi bezkontaktně platit. Na druhou stranu to nemusí být pro některé přítěží.

HEUREKAALZAHuawei Watch GT 6 Pro 46mm na Heureka.czHuawei Watch GT 6 Pro...Cena od 9 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

d5df85b9 6834 494b 940b 8c9a5c6731f0 0x0x

Huawei Watch GT 6 41mm

I něco levnější je model GT 6, který vypadá i střídměji. Jsou spíše určeny pro dámy, ostatně mají menší rozměry a možná vypadají o něco elegantněji.

HEUREKAALZAHuawei Watch GT 6 41mm na Heureka.czHuawei Watch GT 6 41mmCena od 5 324 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

7e2ea14c e824 4e8c be74 971ae58b0eef 0x0x

Huawei Watch GT 6 46mm

Základní model se nabízí ještě ve 46mm verzi, ale nejde jen o velikost. Zde je vidět, že se nabízí i jiný design, ale cena zůstává přibližně stejná. Tento kousek se asi bude více líbit mužům.

HEUREKAALZAHuawei Watch GT 6 46mm na Heureka.czHuawei Watch GT 6 46mmCena od 5 559 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

dcdfcae3 eca4 4038 bbaf d74b96190fe6 0x0x

Lexibook DMW075

Hodinky jsou Lexibook DMW075 jsou určeny pro děti, tedy podle popisu, ale nemají LTE, takže chybí rodičovské funkce.

HEUREKAALZALexibook DMW075 na Heureka.czLexibook DMW075Cena od 1 449 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

HRAkc08074 04 1400x1400x

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

