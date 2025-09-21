Který iPhone vybrat? První dojmy z iPhone Air a iPhone 17 série

iPhone Air, iPhone 17 Pro Max a iPhone 17; zdroj: Dotekománie
Apple letos představil hned tři různé modely iPhone. Kromě nástupců v podobě iPhone 17 a iPhone 17 Pro (ten máme stále ve dvou velikostech) dorazil také dlouho spekulovaný tenký iPhone Air. Jaký z těchto modelů vybrat? Jaké jsou naše první dojmy po osahání všech modelů a který nás zaujal nejvíce? Pojďme se na to podrobněji podívat.
iPhone Air
Začneme za mě asi tím nejzajímavějším. Asi jsem to ani nečekal, jak moc mě nový iPhone Air zaujme. Skoro bych řekl, že jsem po letech zažil takový menší „wow“ pocit po uchopení novinky do ruky. Působí totiž vskutku skvěle, je opravdu neskutečně tenoučký a lehoučký. Luxusní dojem umocňuje lesklý titan, díky kterému působí telefon i opravdu pevně. A jak ukazují první testy odolnosti, měl by nový iPhone Air i něco vydržet. Dodám ještě pár čísel, tloušťka činí 5,6 mm, což z něj dělá vůbec nejtenčí iPhone, a hmotnost je 165 gramů.
Měli jsme možnost vidět všechny barevné verze a zaujalo mě, jak jsou decentní odstíny modré a zlaté. Chvilkami jsem považoval blankytně modrou za bílou stejně jako zlatou. Nabídku čtyř barev zakončuje černá, což je nestárnoucí klasika.
Letos jakoby právě iPhone Air zaujal pozici stylovky, kterou kdysi plnil iPhone s přídomkem Pro a jeho předchůdci. Přijde mi, jakoby Air nepřímo designově navazoval na iPhone X.
Velikost nového Aira spadá mezi základní Pro model a Pro Max. Nabízí úhlopříčku 6,5 palce, což je za mě poměrně příjemná velikost.
Na zádech se nachází „plateau“, v českém překladu plošina, kam Apple umístil fotoaparát, procesor a další nezbytné čipy a elektroniku. Většinu zad totiž jinak tvoří baterie. Dokonce se sem nevešel ani slot na fyzickou SIM kartu. Oproti dalším modelům právě Air se po celém světě prodává ve verzi pouze na eSIM. Za mě to není problém, tato technologie je u nás už poměrně běžně používána.
Fotoaparát je zde pouze jeden, a sám jsem zvědavý, jak mi při testování budou další snímače chybět a jestli vůbec. To samé se dá říct o reproduktorech, protože tu je také pouze jeden, a to ten horní. To je zkrátka daň za tenkost.
Všechny nové iPhony pak spojuje nový čtvercový přední fotoaparát. Ten tak může i v režimu na výšku fotit širokoúhlé snímky.
Na test nám dorazilo také originální příslušenství v podobě ochranných krytů a externí baterie na záda přes MagSafe. Světle modrý rámečkový kryt vypadá sice pěkně a díky němu můžete Air připevnit na crossbody popruh, ale za mě se pak trochu ztrácí a schovává jinak elegantní krásný tenký design. To samé lze říci o druhém průhledném krytu. Ten je tenčí, ale i tak.
iPhone 17 Pro Max
Po chvilce hraní s iPhone Air působí nový iPhone 17 Pro Max jako opravdu masivní zařízení. Tady se Apple letos podle mě více zaměřil na praktičnost, novinka je taková „lopata do práce“. A to je dobře, pokud chcete prostě to nejlepší s největší baterkou, tak iPhone 17 Pro Max je nejspíš ta správná volba.
Nová oranžová barva je trochu kontroverzní a ne každému se líbí. Mně osobně zaujala a líbí se mi. Mám rád barevné a výrazné telefony a pořád obalem můžete barvu „ztlumit“. Třeba jako na snímku níže s černým TechWoven.
Stále si pak můžete vybrat decentnější barvy. Stříbrná spolu s celohliníkovým tělem kromě výřezu na zádech s Ceramic Shield na bezdrátové nabíjení mi trochu připomíná iPhone 6. Nabídku dokončuje tmavě modrá. Ta je vskutku dost tmavá a letos supluje černou.
Titan se tedy odstěhoval do iPhone Air. Kvůli chlazení je to možná dobrá zpráva. Máme tu navíc novou evaporační komoru, která má také výrazně pomoci s odváděním tepla.
Fotoaparát má sice o něco nižší optické přiblížení, ale za mě je to ve finále dobrá zpráva. Pětinásobné přiblížení bylo za mě až moc, protože mezi 2x a 5x to nebylo optimální. Nově tu máme navíc větší 48MPx snímač, který umožňuje bezdrátové přiblížení výřezem na 8x.
Profíky pak potěší nově podpora ProRes RAW videa a genlock. Uvnitř tepe nový čip Apple A19 Pro, přičemž díky chlazení máme dostat až o 40 procent vyšší stabilní výkon.
Baterie dostala do vínku poměrně výrazně větší kapacitu, americká verze Pro Max je první iPhone s baterkou větší než 5000 mAh. Bohužel u nás se ale prodává verze se slotem na fyzickou SIM kartu, a tak máme 4832 mAh, tedy o 256 mAh méně. Je zajímavé, že se Applu vůbec vyplatí dělat takto dvě různé velikosti baterie.
iPhone 17
Nakonec možná ten nejlepší iPhone pro většinu lidí. Základní sedmnáctka za mě nabízí totiž asi nejlepší poměr cena/výkon. Letos konečně základní iPhone nové řady nabízí 120Hz displej, který navíc není ochuzen ani v maximálním jasu. Ten nabízí stejně jako u Pro modelu hodnotu 3000 nitů. Rámečky kolem displeje jsou pak také výrazně tenčí, což můžete vidět na fotkách níže ve srovnání s iPhone 16.
Záda se ale designově nijak nezměnila. Jen barvy jsou nové včetně černé. Ta nově není tak černá ale je maličko světlejší. Dále je pak v nabídce nová modrá, levandulová, šalvějově zelená a bílá.
Apple pak zdvojnásobil základní úložiště na 256 GB a zlevnil o tisíc korun u nás v Česku. To je skvělá zpráva. Uvnitř tepe čip Apple A19. Potěšující novinkou je vylepšený 48MPx ultra širokoúhlý snímač, předchůdce měl jen 12MPx. Samozřejmě i zde máme nový přední 18MPx Center Stage fotoaparát.
Baterie je i tady mírně větší a to je dobře, jsem rád, že Apple baterie zvětšuje už docela pravidelně. Nový iPhone 17 je tak podle mě skvělá volba pokud chcete zkrátka iPhone, co vám vydrží roky a nepotřebujete více fotoaparátů s Pro funkcemi nebo vás neláká tenký designový iPhone Air.
Jak se líbí nové iPhony vám?
České ceny
iPhone Air
- 256 GB – 29 990 Kč
- 512 GB – 35 990 Kč
- 1 TB – 41 990 Kč
iPhone 17
- 256 GB – 22 990 Kč
- 512 GB – 28 990 Kč
iPhone 17 Pro
- 256 GB – 32 990 Kč
- 512 GB – 38 990 Kč
- 1 TB – 44 990 Kč
iPhone 17 Pro Max
- 256 GB – 34 990 Kč
- 512 GB – 40 990 Kč
- 1 TB – 46 990 Kč
- 2 TB – 58 990 Kč
