To nej z uplynulého týdne #36 – Xperia, Infinix, Vodafone, Garmin a další

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Tip: Můžete se přihlásit k odběru newsletteru pro pravidelný přehled.
Novinka Vivo Y500 zaujme 8200mAh baterií a odolností
Nedávno Vivo uvedlo model T4 Pro se slušnou výbavou, ale dnes zde máme další přírůstek v podobě Vivo Y500, který má jednu specifikaci na maximální úrovni. [pokračování článku]
Novinka Realme 15T je o něco menší, i tak má 7000mAh baterii
Nedávno jsme se dočkali velmi dobře vybavených mobilů Realme 15 a 15 Pro a dnes zde máme další přírůstek v podobě Realme 15T, který přejímá některé specifikace, hlavně si zachovává velikost baterie. [pokračování článku]
Huawei uvedl nová sluchátka FreeBuds SE 4, cena je 1 449 Kč
Na konci srpna Huawei představilo sluchátka FreeBuds SE 4 a nyní se dozvídáme, že přichází na český trh. Cena je nastavena na 1 499 Kč. K dispozici jsou v černém i bílém provedení na oficiální e-shopu společnosti. [pokračování článku]
Podcast: Google Gemini s novinkami, nový mobil od T-Mobile, nový Honor a další…
Další novinkový díl je tady. Tentokrát si povíme o nových telefonech, mrkneme na ty nejdražší a nejlevnější novinky na trhu. Povíme si též o chytré domácnosti a chytrém zámku. Nezapomeneme ani na umělou inteligenci, Gemini dostává nové funkce. [pokračování článku]
Hodinky Fenix 8 Pro jsou nejnovějším lákadlem z dílen Garminu
Garmin přichází s revoluční novinkou. Hodinky Fenix 8 Pro totiž přinášejí připojení skrze LTE i satelit. Verze MicroLED pak disponuje špičkovým displejem, jaký jsme u chytrých hodinek ještě neviděli. Co všechno nové modely umí a jaká je jejich cena? [pokračování článku]
Motorola Edge 60 Neo právě představena, láká na foťáky a odolnost
Po roce zde máme nástupce loňského modelu Edge 50 Neo. Novinka Motorola Edge 60 Neo nabízí upravený design a také specifikace. [pokračování článku]
Motorola uvedl také Moto G06 a Moto G06 Power se 7000mAh baterií
Na konci minulého roku Motorola představila 4 novinky, ale jak to vypadá, firma nechce čekat do prosince a uvádí nástupce Moto G05, tedy konkrétně dva modely – Moto G06 a Moto G06 Power. [pokračování článku]
Vodafone představuje Dětskou kartu a láká na studentské tarify
Sem tam se dočkáme nějaké novinky od operátorů. Například O2 navýšilo objem dat u jedné z předplacenek nebo že T-Mobile láká na neomezený tarif s lepší cenou za určitých podmínek. Vodafone nyní oznamuje poměrně zajímavou předplacenku a snaží se lákat na studentské tarify. [pokračování článku]
Nubia Air představena a zamíří i do Česka
Nubia sem tam přinese poměrně zajímavé mobily a nyní naskakuje na trend tenkých smartphonů, což dokazuje novinka Nubia Air. Kupodivu jsme se tentokrát dočkali i oficiálního oznámení, že mobil přijde na konci měsíce na český trh. [pokračování článku]
Tecno oznámilo světově nejtenčí telefon Pova Slim 5G
Čínská firma Tecno přepisuje světové rekordy, a to díky nejnovějšímu přírůstku Pova Slim 5G. Tato novinka se údajně stává světově nejtenčím 5G telefonem se zakřiveným displejem na mobilním trhu, což vděčí konkrétně tloušťce o hodnotě 5,95 mm. Jinak další výbavové prvky jsou charakteristické spíše pro vyšší patra v segmentu střední třídy. [pokračování článku]
Aplikace pro úpravu videa Adobe Premiere přichází na iOS
Adobe už brzy přinese svůj ikonický editor videa i na mobilní telefony iPhone. Dočkat bychom se měli ještě v tomto měsíci. Co všechno mobilní verze populárního střihačského softwaru nabídne? [pokračování článku]
Infinix vydává tablet Xpad 20 ve variantě Pro
Poslední tablet Xpad 20 od čínské firmy Infinix byl právě dnes oznámen ve vylepšené variantě s přívlastkem Pro. Aktuální přírůstek prošel celkem zajímavou aktualizací, kde v každé části výbavy určitě narazíte na lepší součástku oproti předloze. Čínský výrobce nikde nešetřil, a tak možná rozhodující slovo dostane až konečná prodejní cena. [pokračování článku]
Sony Xperia zpoplatňuje funkci externího displeje
Telefony Sony Xperia si mezi profesionálními fotografy a videografy získaly oblibu díky unikátní funkci externího displeje pro kamery Sony Alpha. Tato špičková možnost propojení telefonu s fotoaparátem přes kabel nabízela ostrý obraz bez zpoždění – ideální pro profesionální natáčení. Nyní se však tato funkce zpoplatňuje. [pokračování článku]
Volkswagen mění způsob, jakým pojmenovává své elektromobily
Volkswagen doslova otáčí kormidlo, alespoň tedy co se týče pojmenovávání elektrických modelů. Číslování německá značka již brzy zahodí. Nové názvy chtějí odkazovat na legendární jména koncernu. [pokračování článku]
Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #35 – Chipolo, O2, Vids, Překladač a další novinky
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Slevy až 43 % na sluchátka a reproduktory od JBL
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?
- Do 20 000 Kč (52%)
- 20 001 – 25 000 Kč (23%)
- 25 001 – 30 000 Kč (11%)
- 30 001 – 35 000 Kč (7%)
- Více než 35 000 Kč (7%)
Komentáře