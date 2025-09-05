Motorola uvedl také Moto G06 a Moto G06 Power se 7000mAh baterií

Zdroj: Motorola
Na konci minulého roku Motorola představila 4 novinky, ale jak to vypadá, firma nechce čekat do prosince a uvádí nástupce Moto G05, tedy konkrétně dva modely – Moto G06 a Moto G06 Power.
Moc změn se neodehrálo
Sice minulý rok byl uveden model Moto G15 Power, tak tentokrát zde máme posun a nabízí se Moto G06 a Moto G06 Power. V podstatě se jedná o dva stejné modely, které se liší lehce v rozměrech, hmotnosti a hlavně v kapacitě baterií. Základní má 5200 mAh a verze Moto G06 Power se chlubí 7000 mAh. Bohužel rychlost nabíjení je jen 18W, takže doplnění energie bude nějakou chvíli trvat.
Moto G06 a Moto G06 Power; Zdroj: Motorola
Motorola ale nedělala nějaké zásadní změny v porovnání s Moto G05. Zachovala fotografickou výbavu a dokonce i procesor je stejný, tedy Helio G81 Extreme. Displej narostl na 6,88 palců, ale stále se jedná o HD+ panel. Jen tedy obnovovací frekvence byla navýšena na 120 Hz. Odolnost byla vylepšena a obě novinky mají certifikaci IP64, což znamená, že mobily vydrží v dešti, ale není to na ponoření do vody.
Zajímavostí může být fakt, že Moto G05 má 18W nabíjení, zatímco u Moto G06 najdete jen 10W. Takže se nešlo ve všech ohledech se specifikacemi nahoru. Moto G06 a Moto G06 Power jsou mobily s podporou jen LTE, sítě páté generace zde nehledejte. Sice konektivita je v tomto ohledu trochu nedostačující, tak Motorola integrovala podporu pro Bluetooth 6.0, což se jen tak nevidí.
Na český trh přijdou obě novinky v říjnu, ale zatím si musíme počkat na upřesnění české ceny. Ta zatím nebyla zveřejněna.
Specifikace Moto G06
- displej: 6,88 palců, HD+, LCD, 120 Hz, až 600 nitů
- procesor: Helio G81 Extreme
- RAM: 4/8 GB LPDDR4X
- úložiště: 64/128/256 GB + microSD
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- ? MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů
- 3.5mm jack, stereo
- IP64
- LTE, Bluetooth 6, WiFi 5, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
- rozměry: 171,35 x 77,5 x 8,31 mm; 194 gramů
- baterie: 5200 mAh + 10W
Specifikace Moto G06 Power
- displej: 6,88 palců, HD+, LCD, 120 Hz, až 600 nitů
- procesor: Helio G81 Extreme
- RAM: 4/8 GB LPDDR4X
- úložiště: 64/128/256 GB + microSD
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- ? MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů
- 3.5mm jack, stereo
- IP64
- LTE, Bluetooth 6, WiFi 5, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
- rozměry: 171,35 x 77,5 x 8,82 mm; 120 gramů
- baterie: 7000 mAh + 18W
Zdroj: Tisková zpráva
