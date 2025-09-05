Motorola uvedl také Moto G06 a Moto G06 Power se 7000mAh baterií

2025-09-05T09:00:29+02:00
• 5. 9. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Motorola

Na konci minulého roku Motorola představila 4 novinky, ale jak to vypadá, firma nechce čekat do prosince a uvádí nástupce Moto G05, tedy konkrétně dva modely – Moto G06 a Moto G06 Power.

Moc změn se neodehrálo

Sice minulý rok byl uveden model Moto G15 Power, tak tentokrát zde máme posun a nabízí se Moto G06 a Moto G06 Power. V podstatě se jedná o dva stejné modely, které se liší lehce v rozměrech, hmotnosti a hlavně v kapacitě baterií. Základní má 5200 mAh a verze Moto G06 Power se chlubí 7000 mAh. Bohužel rychlost nabíjení je jen 18W, takže doplnění energie bude nějakou chvíli trvat.

2025 g06 Basic Pack Tapestry PDP 8000x8000x 2025 g06 POWER Basic Pack Tapestry PDP 8000x8000x

Moto G06 a Moto G06 Power; Zdroj: Motorola

Motorola ale nedělala nějaké zásadní změny v porovnání s Moto G05. Zachovala fotografickou výbavu a dokonce i procesor je stejný, tedy Helio G81 Extreme. Displej narostl na 6,88 palců, ale stále se jedná o HD+ panel. Jen tedy obnovovací frekvence byla navýšena na 120 Hz. Odolnost byla vylepšena a obě novinky mají certifikaci IP64, což znamená, že mobily vydrží v dešti, ale není to na ponoření do vody.

Zajímavostí může být fakt, že Moto G05 má 18W nabíjení, zatímco u Moto G06 najdete jen 10W. Takže se nešlo ve všech ohledech se specifikacemi nahoru. Moto G06 a Moto G06 Power jsou mobily s podporou jen LTE, sítě páté generace zde nehledejte. Sice konektivita je v tomto ohledu trochu nedostačující, tak Motorola integrovala podporu pro Bluetooth 6.0, což se jen tak nevidí.

Na český trh přijdou obě novinky v říjnu, ale zatím si musíme počkat na upřesnění české ceny. Ta zatím nebyla zveřejněna.

Specifikace Moto G06

  • displej: 6,88 palců, HD+, LCD, 120 Hz, až 600 nitů
  • procesor: Helio G81 Extreme
  • RAM: 4/8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 64/128/256 GB + microSD
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • čtečka otisků prstů
  • 3.5mm jack, stereo
  • IP64
  • LTE, Bluetooth 6, WiFi 5, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
  • rozměry: 171,35 x 77,5 x 8,31 mm; 194 gramů
  • baterie: 5200 mAh + 10W

Specifikace Moto G06 Power

  • displej: 6,88 palců, HD+, LCD, 120 Hz, až 600 nitů
  • procesor: Helio G81 Extreme
  • RAM: 4/8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 64/128/256 GB + microSD
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • čtečka otisků prstů
  • 3.5mm jack, stereo
  • IP64
  • LTE, Bluetooth 6, WiFi 5, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
  • rozměry: 171,35 x 77,5 x 8,82 mm; 120 gramů
  • baterie: 7000 mAh + 18W

Zdroj: Tisková zpráva

Google Gemini s novinkami, nový mobil od T-Mobile, nový Honor a další...

Komentáře

Odebírat