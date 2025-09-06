Infinix vydává tablet Xpad 20 ve variantě Pro

Infinix Xpad 20 Pro | Zdroj: Gizmochina
Poslední tablet Xpad 20 od čínské firmy Infinix byl právě dnes oznámen ve vylepšené variantě s přívlastkem Pro. Aktuální přírůstek prošel celkem zajímavou aktualizací, kde v každé části výbavy určitě narazíte na lepší součástku oproti předloze. Čínský výrobce nikde nešetřil, a tak možná rozhodující slovo dostane až konečná prodejní cena.
Má co nabídnout
Do přední části byl nasazen 12palcový IPS LCD displej s 2K rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Součástí hardwaru je čipová sada Helio G100 Ultimate nebo 8GB operační paměť RAM (+ 8 GB virtuálně). Uživatelská data pobere 256GB interní úložiště včetně možnosti rozšíření pomocí paměťové microSD karty.
O celkovou výdrž se stará 8 000mAh článek baterie podporující technologii rychlého 18W nabíjení přes USB-C kabel. Uživatelským prostředím doprovází rozhraní XOS 15.1.2 postavené na operačním systému Android 15. Ze zbytku výbavy můžeme ještě zmínit přední 5MPx kamerku, zadní 8MPx fotoaparát, systém čtyř reproduktorů či podporu datových přenosů přes LTE.
Prodejní cena po přepočtu startuje u hranice 7 130 Kč a zájemci budou moci vybírat ze dvou barev (modré, šedé). Každopádně až v následujících dnech zjistíme, jaké konkrétní trhy se mohou těšit na tuto novinku.
