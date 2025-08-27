Novince Vivo T4 Pro mohou některé specifikace závidět i top modely

Zdroj: Vivo
Vivo se jen tak nezastaví. Nedávno se společnost pochlubila svými novými AR/VR brýlemi a dnes zde máme Vivo T4 Pro, tedy mobil střední třídy, ale některé specifikace jsou na velmi dobré úrovni.
Když střední třída není nudná
Ještě před nějakou dobou byla střední třída spíše o poměru ceny a výbavy, kdy se snažili buď výrobci přestřelit jen jednu specifikaci a ostatní oslabili, nebo se snažili najít kompromis. To dnes ani neplatí, jak ukazuje Vivo T4 Pro. U tohoto modelu se nabízí displej s maximálním jasem až 5000 nitů. Dokonce je zde certifikace IP69, takže odolá vodě o vyšším tlaku a teplotě.
Baterie má kapacitu 6500 mAh, což je nadstandardní hodnota, zejména když se podíváme na zavedené značky a jejich top modely. Na zadní straně je sice 2MPx zbytečná kamera, ale další dva foťáky mají 50 MPx a optickou stabilizaci obrazu. O výkon se zde stará novinka Snapdragon 7 Gen 4, která má slušný výkon.
Vivo T4 Pro nechybí stereo reproduktory. Co zde ale schází, je například bezdrátové nabíjení nebo modernější paměti či úložiště, ale někde se šetřit muselo. Vivo T4 Pro v základní verzi přijde v přepočtu přibližně na 6 700 Kč, což není špatná cena na takto vybavený mobil.
Specifikace Vivo T4 Pro
- displej: 6,77 palců, 2392 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 5000 nitů, Diamond Shield Glass
- procesor: Snapdragon 7 Gen 4
- 8/12 GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2
- Dual SIM (nano + nano)
- Android 15 + Funtouch OS 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 50 MPx, 3x zoom, periskopický, OIS
- 2 MPx, hloubka ostrosti
- přední – 32 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- USB Type-C audio, stereo
- IP68 + IP69
- 5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C 2.0
- rozměry: 163,53× 76,96× 7,53 mm; 192 gramů
- baterie: 6500 mAh + 90W
