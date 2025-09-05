Motorola Edge 60 Neo právě představena, láká na foťáky a odolnost

Zdroj: Motorola
Po roce zde máme nástupce loňského modelu Edge 50 Neo. Novinka Motorola Edge 60 Neo nabízí upravený design a také specifikace.
Slušná výbava?
Při srovnání specifikací Motorola Edge 60 Neo a loňského Motorola Edge 50 Neo nevidíme moc rozdílů, tedy v základu. Nabízí se podobná sestava, a to i v případě foťáků. Minimálně je dobře, že se nedělaly zásahy do typů foťáků, jelikož i letošní model má dedikovaný teleobjektiv. Hodnoty jsou u všech ale identické, tedy 50+13+10 MPx, přičemž hlavní a telefoťák mají optickou stabilizaci obrazu.
Kde došlo na trochu výraznější vylepšení, je procesor. Motorola zde použila novější model Dimensity 7400 z tohoto roku. Motorola Edge 60 Neo opět prošla certifikacemi, přičemž IP68 je samozřejmostí. Letos má navíc i IP69, takže odolá i vodě o vyšší tlaku a teplotě. Rozměrově je novinka trochu rozdílná, ale jedná se o setiny milimetru. Hmotnost poskočila o pár gramů.
Motorola hodně láká na svou variantu Moto AI, ale naštěstí nepřidala dedikované tlačítko pro tuto funkci. Jedná se tak o softwarový doplněk. Není ale jediná. Nabízí se i další AI služby:
Kromě exkluzivních funkcí Motorola mají uživatelé také přístup k dalším AI agentům, jako jsou Google Gemini, Microsoft Copilot a Perplexity, které jsou integrovány do celého zařízení.
Mobilu nechybí stereo reproduktory a bezdrátové nabíjení. Displej dosahuje vyššího jasu a celkově to vypadá na povedený model střední třídy. Na český trh zamíří novinka v říjnu, ale Motorola zatím neuvedla ceny. Na ty si budeme muset počkat.
Specifikace Motorola Edge 60 Neo
- displej: 6,36 palců, 120 Hz, 120 Hz, až 3000 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Dimensity 7400
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X
- úložiště: 256/512 GB
- Android 15
- Foťáky
- zadní – 50 MPx, OIS
- 13 MPx, ultra širokoúhlý
- 10 MPx, 3x zoom, OIS
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- čtečka otisků prstů v displeji
- IP68, IP69, MIL-STD 810H
- stereo
- 5G, Bluetooth, WiFi, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, NFC
- rozměry: 154,11 x 71,24 x 8,09 mm; 174,5 gramů
- baterie: 5000 mAh + 68W USB C, 15W bezdrátově
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Motorola uvedl také Moto G06 a Moto G06 Power se 7000mAh baterií
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?
- Do 20 000 Kč (52%)
- 20 001 – 25 000 Kč (23%)
- 25 001 – 30 000 Kč (11%)
- 30 001 – 35 000 Kč (7%)
- Více než 35 000 Kč (7%)
Komentáře