Novinka Vivo Y500 zaujme 8200mAh baterií a odolností

2025-09-01T20:00:41+02:00
• 1. 9. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Vivo

Nedávno Vivo uvedlo model T4 Pro se slušnou výbavou, ale dnes zde máme další přírůstek v podobě Vivo Y500, který má jednu specifikaci na maximální úrovni.

Hlavně ta energie

Vivo Y500 zaujme hlavně svou baterií, která má kapacitu 8200 mAh. Zde je použita křemíkovo-uhlíková technologie, díky čemuž má mobil i nízkou tloušťku. V tomto případě má mobil jen 8,23 mm. O nabíjení se stará 90W technologie. Kromě toho má mobil i několik certifikací kolem odolnosti prachu a hlavně vůči vodě. S tímto kouskem se můžete i ponořit.

vivo Y500 684x599x

Zdroj: Vivo

Displej na tom není špatně, jelikož se jedná o rychlejší AMOLED panel. O výkon se stará Dimensity 7300. Vivo Y500 nechybí stereo reproduktory a modernější konektivita. Šetřilo se na operační pamětech, je zde použita starší technologie. Fotografická výbava je spíše slabší, jelikož hlavní roli hraje 50MPx snímač, sekundární na zádech má jen 2 MPx.

Vivo Y500 vypadá poměrně dobře na mobil střední třídy. Základní verze má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 4 100 Kč bez daně a dalších poplatků. Evropská cena by se mohla pohybovat kolem 5 400 Kč.

Specifikace Vivo Y500

  • displej: 6,77 palců, 2392 x 1080 pixelů (Full HD), AMOLED, 120Hz
  • procesor: Dimensity 7300
  • 8/12 GB LPDDR4X RAM
  • úložiště: 128/256/512 GB UFS 3.1
  • Android 15 + OriginOS 15
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 2 MPx, hloubka ostrosti
    • přední – 8 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • USB Type-C audio, stereo
  • IP69+ / IP69 / IP68
  • 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C 2.0, NFC
  • rozměry: 163,10 × 75,90 × 8,23 mm; 213 gramů
  • baterie: 8200 mAh + 90W

Zdroje: fonearena.com, gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Dotekománie.cz

