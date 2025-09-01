Novinka Vivo Y500 zaujme 8200mAh baterií a odolností

Zdroj: Vivo
Nedávno Vivo uvedlo model T4 Pro se slušnou výbavou, ale dnes zde máme další přírůstek v podobě Vivo Y500, který má jednu specifikaci na maximální úrovni.
Hlavně ta energie
Vivo Y500 zaujme hlavně svou baterií, která má kapacitu 8200 mAh. Zde je použita křemíkovo-uhlíková technologie, díky čemuž má mobil i nízkou tloušťku. V tomto případě má mobil jen 8,23 mm. O nabíjení se stará 90W technologie. Kromě toho má mobil i několik certifikací kolem odolnosti prachu a hlavně vůči vodě. S tímto kouskem se můžete i ponořit.
Displej na tom není špatně, jelikož se jedná o rychlejší AMOLED panel. O výkon se stará Dimensity 7300. Vivo Y500 nechybí stereo reproduktory a modernější konektivita. Šetřilo se na operační pamětech, je zde použita starší technologie. Fotografická výbava je spíše slabší, jelikož hlavní roli hraje 50MPx snímač, sekundární na zádech má jen 2 MPx.
Vivo Y500 vypadá poměrně dobře na mobil střední třídy. Základní verze má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 4 100 Kč bez daně a dalších poplatků. Evropská cena by se mohla pohybovat kolem 5 400 Kč.
Specifikace Vivo Y500
- displej: 6,77 palců, 2392 x 1080 pixelů (Full HD), AMOLED, 120Hz
- procesor: Dimensity 7300
- 8/12 GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 128/256/512 GB UFS 3.1
- Android 15 + OriginOS 15
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx, hloubka ostrosti
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- USB Type-C audio, stereo
- IP69+ / IP69 / IP68
- 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C 2.0, NFC
- rozměry: 163,10 × 75,90 × 8,23 mm; 213 gramů
- baterie: 8200 mAh + 90W
Zdroje: fonearena.com, gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?
- Do 20 000 Kč (52%)
- 20 001 – 25 000 Kč (23%)
- 25 001 – 30 000 Kč (11%)
- 30 001 – 35 000 Kč (7%)
- Více než 35 000 Kč (7%)
Komentáře