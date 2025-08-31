To nej z uplynulého týdne #35 – Chipolo, O2, Vids, Překladač a další novinky

To nej z uplynulého týdne #35 – Chipolo, O2, Vids, Překladač a další novinky
2025-08-31T11:42:08+02:00
• 31. 8. 2025#Android

Zdroj: slashgear

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Meta a Midjourney spolupracují na vývoji AI pro obrázky a video

Meta oznámila významné partnerství s platformou Midjourney, která je považována za jednu z nejvýznamnějších v oblasti generativní umělé inteligence. Cílem spolupráce je licencování technologie pro tvorbu obrázků a videí a její začlenění do budoucích modelů a produktů společnosti Meta. [pokračování článku]

Zdroj: Times Now

Google vylepšuje Překladač o dvě nové funkce

Google se pochlubil, že Google Překladač přeloží každý měsíc 1 bilion slov, a to včetně služeb jako Lens a Circle to Search. Kromě toho se ale hlavně chlubí posílením této služby o Gemini, tedy o jazykový model, který má vylepšit nejen překlady, ale i samotnou konverzaci. [pokračování článku]

Zdroj: Google

Elon Musk naznačuje, že Grok 5 by mohl být prvním skutečným krokem k obecné umělé inteligenci

Elon Musk opět rozvířil vody umělé inteligence. Tentokrát svou společností xAI a oznámením, že chystaný model Grok 5 by mohl být prvním skutečným skokem směrem k tzv. obecné umělé inteligenci (AGI). Pokud by se tato vize naplnila, šlo by o milník, který může přepsat současné dějiny vývoje AI. [pokračování článku]

Zdroj: Samaa

Novinky v Androidu 16 – widgety, svítilna, HDR, ikony

Google už dávno nevydává jednu verzi systému Android za rok. Ostatně nová strategie přímo uvádí, že se každý rok dočkáme dvou verzí, jedna hlavní pro vývojáře, druhá spíše s drobnostmi a také s novinkami pro uživatele. Sice zde máme stabilní Android 16, ale hlavní designové změny přijdou až později v tomto roce. [pokračování článku]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google přináší do Česka službu Vids, webový editor videí

V relativní tichosti Google zpřístupnil službu Vids, na což nás upozornil náš fanoušek Jiří Bartál, děkujeme. Google Vids je ve své podstatě webový editor videí, který může nahradit nějaký jednoduchý editor v operačních systémech nebo nějaký zdarma. [pokračování článku]

Zdroj: slashgear

O2 navyšuje objem dat u jedné z předplacenek, a to o 20 %

Nedávno O2 představilo novou předplacenku Go karta Junior, ale není to zřejmě jediná novinka od tohoto operátora. Chystá totiž navýšení objemu dat u jedné z předplacenek, byť není nejlevnější. [pokračování článku]

Zdroj: O2

Huawei uvedl nový sluchátka FreeBuds SE 4

Ke konci minul0ho roku Huawei představil FreeBuds SE 3, tedy levná bezdrátová sluchátka. Dnes zde máme pokračování v podobě Huawei FreeBuds SE 4, což je lehce neobvyklé, když Huawei dělá většinou delší časové odskoky mezi jednotlivými generacemi. [pokračování článku]

Zdroj: Huawei

Google Play nově varuje před ciferníky pro Wear OS hodinky, které „ždímají“ baterku

Google přináší užitečnou novinku do obchodu Play Store pro uživatele hodinek s operačním systémem Wear OS. Nejnovější aktualizace (verze 47.7) zavádí varování před ciferníky, které mohou výrazně zkracovat výdrž baterie chytrých hodinek. [pokračování článku]

Galaxy Watch6 Classic; zdroj: Dotekománie

Motorola dotahuje příchod sluchátek Moto Buds Bass

Společnost Motorola oficiálně představuje cenově dostupná sluchátka s názvem Moto Buds Bass. Ačkoliv producent nastavil až neobvykle nízkou cenu, tak pořád tohoto zástupce nemůžeme zařadit mezi základní modely díky slušné výbavě včetně klíčové technologie ANC. Případní zájemci se novinky na prodejních pultech dočkají už z počátku příštího měsíce, i když dostupnost asi bude výrazně omezená. [pokračování článku]

Moto Buds Bass | Zdroj: Motorola

Chipolo představilo dva nové bluetooth lokátory

Již klíčový hráč na trhu s bluetooth lokátory, Chipolo, nyní přichází s dvěma novými zařízeními. Revoluční trackery zvané Loop a Card nabídnou vlastní akumulátor i odolnost IP67. O ztracené klíče, peněženku či batoh se tak už nemusíte bát. [pokračování článku]

Zdroj: Chipolo

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Dotekománie.cz

