Tecno oznámilo světově nejtenčí telefon Pova Slim 5G

2025-09-05T18:00:12+02:00
• 5. 9. 2025#Android #Smartphony

Tecno Pova Slim 5G | Zdroj: FoneArena

Čínská firma Tecno přepisuje světové rekordy, a to díky nejnovějšímu přírůstku Pova Slim 5G. Tato novinka se údajně stává světově nejtenčím 5G telefonem se zakřiveným displejem na mobilním trhu, což vděčí konkrétně tloušťce o hodnotě 5,95 mm. Jinak další výbavové prvky jsou charakteristické spíše pro vyšší patra v segmentu střední třídy.

Hra s milimetry

Zařízení vpředu disponuje 6,78palcovým AMOLED displejem s 1,5K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Hlavní výkon dodává čipová sada Dimensity 6400 od MediaTeku, 8GB operační paměť RAM (+ 8 GB virtuálně) po boku 128GB interního úložiště. I přes hmotnost pouhých 156 gramů nabízí slušnou 5 160mAh baterii včetně 45W nabíjecí technologie.

Tecno Pova Slim 5G 4 2000x1588x

Tecno Pova Slim 5G | Zdroj: Gizmochina

Zatímco ještě čelní panel doplňuje 13MPx selfie kamerka, tak záda nesou hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu. Sám výrobce u softwaru HiOS 15 (resp. Android 15) slibuje doslova hromadu funkcí s umělou inteligencí. Dále mezi ostatními specifikacemi vyniká funkce dual-SIM, technologie Dolby Atmos, infraport, čtečka otisků prstů v displeji a dvě certifikace odolnosti (IP64, MIL-STD-810H).

V oficiálním prodeji od pátku 8. září budou celkem tři barevné možnosti (bílá, černá, modrá) za doporučenou cenu v přepočtu 4 761 Kč.

Tecno Pova Slim 5G 1 1100x990x Tecno Pova Slim 5G 2 1100x680x

Tecno Pova Slim 5G | Zdroj: FoneArena

Zdroje: gizmochina.com, fonearena.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

