Tecno oznámilo světově nejtenčí telefon Pova Slim 5G

Tecno Pova Slim 5G | Zdroj: FoneArena
Čínská firma Tecno přepisuje světové rekordy, a to díky nejnovějšímu přírůstku Pova Slim 5G. Tato novinka se údajně stává světově nejtenčím 5G telefonem se zakřiveným displejem na mobilním trhu, což vděčí konkrétně tloušťce o hodnotě 5,95 mm. Jinak další výbavové prvky jsou charakteristické spíše pro vyšší patra v segmentu střední třídy.
Hra s milimetry
Zařízení vpředu disponuje 6,78palcovým AMOLED displejem s 1,5K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Hlavní výkon dodává čipová sada Dimensity 6400 od MediaTeku, 8GB operační paměť RAM (+ 8 GB virtuálně) po boku 128GB interního úložiště. I přes hmotnost pouhých 156 gramů nabízí slušnou 5 160mAh baterii včetně 45W nabíjecí technologie.
Zatímco ještě čelní panel doplňuje 13MPx selfie kamerka, tak záda nesou hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu. Sám výrobce u softwaru HiOS 15 (resp. Android 15) slibuje doslova hromadu funkcí s umělou inteligencí. Dále mezi ostatními specifikacemi vyniká funkce dual-SIM, technologie Dolby Atmos, infraport, čtečka otisků prstů v displeji a dvě certifikace odolnosti (IP64, MIL-STD-810H).
V oficiálním prodeji od pátku 8. září budou celkem tři barevné možnosti (bílá, černá, modrá) za doporučenou cenu v přepočtu 4 761 Kč.
Zdroje: gizmochina.com, fonearena.com
