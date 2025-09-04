Hodinky Fenix 8 Pro jsou nejnovějším lákadlem z dílen Garminu

Zdroj: Garmin
Garmin přichází s revoluční novinkou. Hodinky Fenix 8 Pro totiž přinášejí připojení skrze LTE i satelit. Verze MicroLED pak disponuje špičkovým displejem, jaký jsme u chytrých hodinek ještě neviděli. Co všechno nové modely umí a jaká je jejich cena?
Garmin Fenix 8 Pro přináší LTE i satelitní připojení
Fenix 8 Pro přichází s LTE připojením, díky kterému tak konečně můžete volat nebo psát zprávy, aniž byste museli mít k hodinkám připojený telefon. Mimo dosah sítě vás pak podrží satelitní systém inReach sloužící nejenom pro posílání SOS zpráv. Absence eSIM je však stále zklamáním a výše zmíněné funkce vyžadují předplatné od Garminu.
Multisportovním hodinkám Fenix 8 Pro nicméně nechybí jejich standardní nálož funkcí. Disponují svítilnou, AMOLED panelem, ohromnou výdrží baterie až 27 dní (15 dní se stále zapnutým displejem) nebo třeba vestavěným mikrofonem a reproduktorem. Garmin nabízí dvě velikostní varianty: 47 mm s cenovkou 29 990 korun českých a 51 mm za 32 490 korun českých. K objednání budou hodinky již 8. září.
MicroLED je revolucí na poli s chytrými hodinkami
Mimo verzi Pro přichází americký výrobce na trh také s dosud nevídanou variantou MicroLED. Její displej nabízí špičkový jas 4500 nitů a více než 400 tisíc jednotlivých diod. Čitelnost na tom nejsilnějším slunci je zajištěna. Sytost barev a hustota pixelů rovněž zůstane bez konkurence. To vše si ale vybírá svoji daň.
Provedení MicroLED totiž na jedno nabití vydrží pouze 10 dní, přičemž se stále zapnutým displejem se toto číslo snižuje na pouhé 4 dny. To může být pro zaryté uživatele hodinek Garmin nepřekousnutelným problémem. Potenciálního uživatele ale rozhodně nepotěší ani cena. Za Garmin Fenix 8 Pro MicroLED zaplatíte 48 990 korun českých.
Zdroje: garmin.com, garmin.com
Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?
- Do 20 000 Kč (52%)
- 20 001 – 25 000 Kč (23%)
- 25 001 – 30 000 Kč (11%)
- 30 001 – 35 000 Kč (7%)
- Více než 35 000 Kč (7%)
