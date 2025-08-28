O2 navyšuje objem dat u jedné z předplacenek, a to o 20 %

Zdroj: O2
Nedávno O2 představilo novou předplacenku Go karta Junior, ale není to zřejmě jediná novinka od tohoto operátora. Chystá totiž navýšení objemu dat u jedné z předplacenek, byť není nejlevnější.
Navýšení dat
O2 má speciální řadu předplacenek nazvaných Datamanie. Vše v podstatě začalo velmi lukrativní nabídkou 100 GB s cenou pod tři sta korun. Dnes je již vyšší, ale mezitím jsme se dočkali uvedení dalších variant. Jednou z nich je Datamanie na rok. Zde se standardně nabízí 1000 GB na celý rok a platba je právě na celý rok.
Dle dostupných informací nyní operátor rozesílá informační SMS zprávu, že dochází k navýšení objemu dat bez navýšení ceny. Konkrétně přidává 200 GB, takže předplacenka má nově 1200 GB. Dá se tedy říci, že to vychází na 100 GB měsíčně. Nový objem dat platí od 1. října.
Máme pro Vás ještě víc dat! Do balíčku Roční datové připojení 1000 GB k tarifu Datamanie ROK automaticky přidáváme dalších 200 GB dat. Bez navýšení ceny a napořád. Těšit se na ně můžete od 1. října. Vaše O2
Cena má zůstat stejná, tedy 3 499 Kč. Pakliže uděláme stejný přepočet, vychází to na 349 Kč měsíčně. Současně je zde ale Datamanie 100 GB, která sem tam mívá cenu 349 Kč měsíčně, ale standardní cena je 449 Kč. Máte tedy dvě možnosti, buď čekat na akci, nebo rovnou si předplatit celý rok.
