Gemini zavede nový limit pro bezplatnou verzi

Dnešní AI služby sice nabízí verze zdarma, které jsou pro vyzkoušení nebo příležitostnou práci. Placené verze nabízí větší možnosti a hlavně nejsou v mnoha ohledech přísně omezené. I Gemini má své limity jako podobné služby, ale většinou jste viděli informaci po vyčerpání, že stačí počkat pár hodin a můžete pokračovat dál. To se brzy změní.
Gemini dostane nového pomocníka Spark
Týdenní limit
Google začíná testovat nový týdenní limit, což možná pro některé není nějak důležitá informace, ale je to podstatný rozdíl oproti denním limitům, případně hodinovým. U současného nastavení si takto můžete rozplánovat práci s AI poměrně jednoduše a i se současnými limity můžete splnit dost práce.
S týdenním limitem jednoduše můžete vyčerpat kvótu za den a po zbytek týdne už nic neuděláte. Asi budou nastaveny trochu výše, ale i tak se může jednat o významné omezení. Dle dostupných informací se nebude týdenní limit uplatňovat u placených verzí, a to ani u nejlevnější Plus verze. Google takto asi bude chtít nalákat uživatele na předplatné, v rámci kterého mimo jiné je i cloudové úložiště.
Současně se nám nabízí pohled na novou část aplikace, kde se dozvíme, jak moc jsou vyčerpané limity. Zatím tuto sekci nehledejte ve svém účtu, jelikož není zavedená. Google ji zatím jen testuje.
