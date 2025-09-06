Aplikace pro úpravu videa Adobe Premiere přichází na iOS

Aplikace pro úpravu videa Adobe Premiere přichází na iOS
2025-09-05T21:34:07+02:00
• 6. 9. 2025

Adobe už brzy přinese svůj ikonický editor videa i na mobilní telefony iPhone. Dočkat bychom se měli ještě v tomto měsíci. Co všechno mobilní verze populárního střihačského softwaru nabídne?

Stříhání v Adobe Premiere konečně na iPhone

Pokrok zkrátka nezastavíš. Stále více práce, kterou byste dříve nechali striktně pro PC, se nyní přesouvá na mobilní telefony. Toho si ostatně konečně všimla i společnost Adobe, jež nyní přináší střih videa masám.

Podle dostupných informací by už od konce září měla být pro uživatele telefonů iPhone k dispozici nová aplikace Adobe Premiere. Přijde zdarma a narozdíl od aplikace Premiere Rush se hodlá přiblížit funkcionalitě, kterou známe z desktopové verze. Nemusíte se tak bát, že by šlo o další více než odlehčenou verzi.

adobe premiere ios 1290x2796x

Zdroj: Adobe

Chybět pak nemá třeba ani podpora 4K HDR videa nebo automatických titulků. AI funkce však budou pravděpodobně zpoplatněny. Ačkoliv se uživatelé telefonů s operačním systémem Android ke konci září aplikace nedočkají, zoufat rozhodně nemusí. Na verzi pro Android totiž vývojáři Adobe již usilovně pracují.

Zdroje: blog.adobe.com, theverge.com

