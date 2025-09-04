Podcast: Google Gemini s novinkami, nový mobil od T-Mobile, nový Honor a další… PODCAST

Podcast: Google Gemini s novinkami, nový mobil od T-Mobile, nový Honor a další…
2025-09-04T18:01:40+02:00
4. 9. 2025

Další novinkový díl je tady. Tentokrát si povíme o nových telefonech, mrkneme na ty nejdražší a nejlevnější novinky na trhu. Povíme si též o chytré domácnosti a chytrém zámku. Nezapomeneme ani na umělou inteligenci, Gemini dostává nové funkce.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.

Video

Audio

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Je ChatGPT-5 zklamání?

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Dotekománie.cz

