Podcast: Google Gemini s novinkami, nový mobil od T-Mobile, nový Honor a další…

Další novinkový díl je tady. Tentokrát si povíme o nových telefonech, mrkneme na ty nejdražší a nejlevnější novinky na trhu. Povíme si též o chytré domácnosti a chytrém zámku. Nezapomeneme ani na umělou inteligenci, Gemini dostává nové funkce.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.
Video
Audio
Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?
- Do 20 000 Kč (52%)
- 20 001 – 25 000 Kč (23%)
- 25 001 – 30 000 Kč (11%)
- 30 001 – 35 000 Kč (7%)
- Více než 35 000 Kč (7%)
