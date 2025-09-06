Sony Xperia zpoplatňuje funkci externího displeje

Zdroj: Gizmochina
Telefony Sony Xperia si mezi profesionálními fotografy a videografy získaly oblibu díky unikátní funkci externího displeje pro kamery Sony Alpha. Tato špičková možnost propojení telefonu s fotoaparátem přes kabel nabízela ostrý obraz bez zpoždění – ideální pro profesionální natáčení. Nyní se však tato funkce zpoplatňuje.
Externí displej přes kabel na Sony Xperie pouze za poplatek
S nejnovější aktualizací aplikace Monitor & Control (verze 2.4.0) se Sony rozhodla zavést tři cenové úrovně: Free (zdarma), Basic a Premium. A právě funkce kabelového externího monitoru, dříve bezplatná, je nově dostupná pouze v placeném Premium tarifu. Cena je nastavena na 5 dolarů měsíčně nebo 50 dolarů ročně. Uživatelé mohou stále používat bezdrátový režim, ale ten trpí zpožděním, které z něj dělá nepraktické řešení pro seriózní produkci. Pro profesionály, kteří potřebují přesný náhled v reálném čase, tak zůstává kabelová verze jedinou reálně použitelnou volbou — nyní však za poplatek.
Zajímavostí je, že aplikace Monitor & Control funguje i na telefonech značek Samsung Galaxy, Google Pixel, Xiaomi, Oppo, Vivo i iPhone, ale prémiová kabelová funkce je dostupná výhradně pro zařízení Sony Xperia. Ostatní funkce aplikace zůstávají i nadále zdarma, ale přístup k plné funkcionalitě externího displeje už není samozřejmostí.
Pro ty, kdo ještě aplikaci neaktualizovali, je řešení jednoduché – ponechat si verzi 2.3.1 nebo starší, kde je kabelová funkce stále zdarma. Uživatelé, kteří již aktualizovali, mohou přejít zpět na starší build, který je možné nalézt online, ovšem doporučuje se stahovat pouze z důvěryhodných zdrojů.
Rozhodnutí Sony vyvolalo vlnu kritiky mezi profesionálními uživateli, kteří si Xperii pořizovali právě kvůli této funkci. Zavedení poplatků za jednu z největších výhod telefonu mnozí považují za nešťastný krok. Zda Sony na základě negativní odezvy změnu přehodnotí, zatím není jisté.
Zdroj: gizmochina.com
