Vodafone představuje Dětskou kartu a láká na studentské tarify

Sem tam se dočkáme nějaké novinky od operátorů. Například O2 navýšilo objem dat u jedné z předplacenek nebo že T-Mobile láká na neomezený tarif s lepší cenou za určitých podmínek. Vodafone nyní oznamuje poměrně zajímavou předplacenku a snaží se lákat na studentské tarify.
Dětská karta
Můžeme rovnou začít s cenou u nové předplacené karty. Novinka se jmenuje Dětská karta a její cena je 399 Kč. Asi si řeknete, že to je moc, ale zde je nutné říci, že se jedná o cenu na 6 měsíců, takže cena za měsíc vychází ve výsledku na 66,5 Kč.
Na půl roku obsahuje tedy 2,5 GB FUP a neomezené volání v síti. Po šesti měsících se tento balíček obnoví za 149 Kč měsíčně, což již nezní tak výhodně. Minuta volání do ostatních sítí vyjde na 4,5 Kč za minutu a SMS stojí 1,5 Kč. Pokud tedy potřebujete něco na půl roku, suma necelých 67 Kč měsíčně nemusí znít špatně. Dětská karta je k dispozici i ve formě eSIM.
Současně Vodafone láká na studentské tarify, kde je nutné mít ISIC a současně mít maximálně 26 let. Všechny nabízené tarify jsou s neomezeným voláním, SMS a daty, liší se jen maximální rychlost připojení. Basic+ se 4 Mbps přijde na 486 Kč, Super+ s 20 Mbps stojí 549 Kč a úplně bez limitu pak 850 Kč měsíčně.
Současně má ale Vodafone v nabídce do konce měsíce neomezený tarif za 499 Kč se 4 Mbps bez nutnosti prokazovat se ISIC kartou. Případně je aktuálně na trhu nabídka virtuála, kde se nabízí za 499 Kč neomezený tarif s rychlostí 20 Mbps bez jakýchkoliv podmínek. Pokud vás i tak zaujala dětská nebo studentská nabídka, je k dispozici na stránkách operátora.
