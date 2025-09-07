Chytré hodinky nově v obchodech – Pixel Watch, s GPS, elegantní a extravagantní

Chytré hodinky nově v obchodech – Pixel Watch, s GPS, elegantní a extravagantní
2025-09-07T13:35:28+02:00
• 7. 9. 2025#Příslušenství

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Google Pixel Watch 4 45mm

Do českých obchodů míří nové hodinky Google Watch 4 ve variante 45mm. Nabízí se delší výdrž na jedno nabití, přepracované samotné nabíjení a také koprocesor navíc.

HEUREKAGoogle Pixel Watch 4 45mm na Heureka.czGoogle Pixel Watch 4 45mmCena od 10 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Watch 4 45mm na Heureka.czGoogle Watch 4 45mmCena od 10 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

89f79a5a 116d 48be b270 ca6d99ffaf09 0x0x

JG Smart JGR08 GPS

Na trhu se nabízí levnější hodinky a také extravagantnější, jako jsou například JG Smart JGR08 GPS. Kromě měření tepu, okysličení, stresu a spánku nabízí i podporu pro GPS.

HEUREKAJG Smart JGR08 GPS na Heureka.czJG Smart JGR08 GPSCena od 1 850 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

4958d69c c7ad 4bcf baaf 244278145bb1 2000x2000x

HOCO Y29

Další hodinky jsou levnější a hlavně vychází svým designem z mnohem dražšího modelu. I tak nabízí multisportovní režimy, měří tepovou frekvenci a saturaci a monitorují spánek.

HEUREKAHOCO Y29 na Heureka.czHOCO Y29Cena od 1 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

1b88090b 51ad 4edd 86b8 d7fff9382774 2000x2000x

Garett Verona 2

Další hodinky jdou opačným směrem. V jednoduchém a elegantním balení lákají na AMOLED displej a sedmidenní výdrž na jedno nabití. Samozřejmě monitorují některé životní funkce a mají sportovní režimy.

HEUREKAGarett Verona 2 na Heureka.czGarett Verona 2Cena od 2 239 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

6277fdf2 c505 4741 9d6a 37ae8426c723 2000x2000x

QCY GS S9

Poslední dnešní novinka QCY GS S9 nemá nějak extra zajímavý design, i tak mají ve výbavě AMOLED displej a dokonce GPS. Součástí je i NFC, ale to neslouží pro placení.

HEUREKAQCY GS S9 na Heureka.czQCY GS S9Cena od 1 502 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

ea29d85e e5b6 4937 940c 9d0b1f258cc6 2000x2000x

