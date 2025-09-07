Chytré hodinky nově v obchodech – Pixel Watch, s GPS, elegantní a extravagantní

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.
Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Google Pixel Watch 4 45mm
Do českých obchodů míří nové hodinky Google Watch 4 ve variante 45mm. Nabízí se delší výdrž na jedno nabití, přepracované samotné nabíjení a také koprocesor navíc.HEUREKAGoogle Pixel Watch 4 45mmCena od 10 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Watch 4 45mmCena od 10 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
JG Smart JGR08 GPS
Na trhu se nabízí levnější hodinky a také extravagantnější, jako jsou například JG Smart JGR08 GPS. Kromě měření tepu, okysličení, stresu a spánku nabízí i podporu pro GPS.HEUREKAJG Smart JGR08 GPSCena od 1 850 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
HOCO Y29
Další hodinky jsou levnější a hlavně vychází svým designem z mnohem dražšího modelu. I tak nabízí multisportovní režimy, měří tepovou frekvenci a saturaci a monitorují spánek.HEUREKAHOCO Y29Cena od 1 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Garett Verona 2
Další hodinky jdou opačným směrem. V jednoduchém a elegantním balení lákají na AMOLED displej a sedmidenní výdrž na jedno nabití. Samozřejmě monitorují některé životní funkce a mají sportovní režimy.HEUREKAGarett Verona 2Cena od 2 239 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
QCY GS S9
Poslední dnešní novinka QCY GS S9 nemá nějak extra zajímavý design, i tak mají ve výbavě AMOLED displej a dokonce GPS. Součástí je i NFC, ale to neslouží pro placení.HEUREKAQCY GS S9Cena od 1 502 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?
- Do 20 000 Kč (52%)
- 20 001 – 25 000 Kč (23%)
- 25 001 – 30 000 Kč (11%)
- 30 001 – 35 000 Kč (7%)
- Více než 35 000 Kč (7%)
