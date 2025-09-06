Volkswagen mění způsob, jakým pojmenovává své elektromobily

2025-09-06T22:10:58+02:00
• 6. 9. 2025#Elektroauta

Zdroj: Volkswagen

Volkswagen doslova otáčí kormidlo, alespoň tedy co se týče pojmenovávání elektrických modelů. Číslování německá značka již brzy zahodí. Nové názvy chtějí odkazovat na legendární jména koncernu.

Volkswagen hlásí návrat ke kořenům

Přichází změna. Po letech, kdy německý výrobce automobilů Volkswagen označoval své elektromobily pomocí jména „ID.“ doplněného číslicí (např. ID.7), se nyní hodlá vrátit ke klasickým jménům, která za sebou už mají nějakou historii.

Tento krok veřejnosti oznámil člen představenstva automobilky Martin Sander. Odkázal při tom na fakt, že si lidé díky návratu k tradičním jménům lépe představí, co si kupují. Prvního takto označeného vozu bychom se měli dočkat již v příštím roce.

ID Polo and ID Polo GTI

Zdroj: Volkswagen

Jednat se bude o koncept ID. 2all, který však nakonec ponese jméno po legendárním modelu Polo. Pod kamufláží ho hodlá Volkswagen veřejnosti ukázat už 8. září v Mnichově. K sériové výrobě je však stále ještě trochu daleko.

Zdroje: caranddriver.com, carbuzz.com

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Komentáře

Dotekománie.cz

