Slevy až 43 % na sluchátka a reproduktory od JBL

Start nového školního roku je ideální příležitostí k vylepšení vaší audio výbavy. Ať už potřebujete klid na studium, kvalitní zvuk na cesty nebo pořádný hudební podklad na studentské večírky. Na stránce www.JBL.cz naleznete kompletní nabídku, která splní vaše očekávání. V rámci oblíbené slevové akce „Back to School“ nyní pořídíte vybrané produkty se slevou až 43 %.
Oficiální e-shop značky JBL nabízí široké portfolio audio techniky – od kompaktních bezdrátových sluchátek přes odolné přenosné reproduktory a filmové soundbary až po legendární PartyBoxy, které rozjedou každý večírek. Nechybí ani široká škála příslušenství pro maximální využití vašich zařízení.
JBL Slevy: Vybavte se na studium i zábavu
Vraťte se do školy stylově a s perfektním zvukem! S pečlivě vybranými JBL reproduktory a sluchátky, které nyní naleznete ve slevách, to bude hračka. Akce Back To School trvá až do 22. 9. 2025, ale s nákupem byste neměli váhat. Ty nejatraktivnější nabídky a největší slevy jsou k dispozici právě teď a zásoby se mohou tenčit. I po skončení akce se sice objeví další slevy, ale takto výhodné už pravděpodobně nebudou.
Potřebujete se soustředit na učení v rušné kavárně nebo na kolejích? Sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC) vám vytvoří oázu klidu. Chystáte se s přáteli do parku? Odolné a vodotěsné přenosné reproduktory JBL jsou ideálním společníkem. A na víkendovou párty? Nic nerozproudí zábavu lépe než PartyBox s dunivými basy a dynamickou světelnou show.
Zde je rychlý výběr těch nejzajímavějších slev v rámci akce Back to School:
- JBL Vibe Buds TWS Black (-43 %)
- původní cena: 1590 Kč
- po slevě: 899 Kč
- JBL Vibe Flex White (-37 %)
- původní cena: 1990 Kč
- po slevě: 1259 Kč
- JBL PartyBox Encore Essential 2 (-34 %)
- původní cena: 7590 Kč
- po slevě: 4999 Kč
- JBL PartyBox 310 (-30 %)
- původní cena: 14 990 Kč
- po slevě: 10 499 Kč
- JBL Tour ONE M2 Black (-28 %)
- původní cena: 6990 Kč
- po slevě: 4999 Kč
- JBL Tune 245 TWS (-28 %)
- původní cena: 2490 Kč
- po slevě: 1799 Kč
Samozřejmě můžete prozkoumat další slevy a produkty za výhodné slevy v rámci akce Back to school. Najdete zde i multikanálové soundbary nebo přenosné voděodolné Bluetooth reproduktory.
