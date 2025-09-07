Slevy až 43 % na sluchátka a reproduktory od JBL KOMERČNÍ ČLÁNEK

Slevy až 43 % na sluchátka a reproduktory od JBL
2025-09-07T11:05:06+02:00
• 7. 9. 2025#Příslušenství

Start nového školního roku je ideální příležitostí k vylepšení vaší audio výbavy. Ať už potřebujete klid na studium, kvalitní zvuk na cesty nebo pořádný hudební podklad na studentské večírky. Na stránce www.JBL.cz naleznete kompletní nabídku, která splní vaše očekávání. V rámci oblíbené slevové akce „Back to School“ nyní pořídíte vybrané produkty se slevou až 43 %.

Oficiální e-shop značky JBL nabízí široké portfolio audio techniky – od kompaktních bezdrátových sluchátek přes odolné přenosné reproduktory a filmové soundbary až po legendární PartyBoxy, které rozjedou každý večírek. Nechybí ani široká škála příslušenství pro maximální využití vašich zařízení.

JBL Slevy: Vybavte se na studium i zábavu

Vraťte se do školy stylově a s perfektním zvukem! S pečlivě vybranými JBL reproduktory a sluchátky, které nyní naleznete ve slevách, to bude hračka. Akce Back To School trvá až do 22. 9. 2025, ale s nákupem byste neměli váhat. Ty nejatraktivnější nabídky a největší slevy jsou k dispozici právě teď a zásoby se mohou tenčit. I po skončení akce se sice objeví další slevy, ale takto výhodné už pravděpodobně nebudou.

image 1080x410x

Potřebujete se soustředit na učení v rušné kavárně nebo na kolejích? Sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC) vám vytvoří oázu klidu. Chystáte se s přáteli do parku? Odolné a vodotěsné přenosné reproduktory JBL jsou ideálním společníkem. A na víkendovou párty? Nic nerozproudí zábavu lépe než PartyBox s dunivými basy a dynamickou světelnou show.

Zde je rychlý výběr těch nejzajímavějších slev v rámci akce Back to School:

Samozřejmě můžete prozkoumat další slevy a produkty za výhodné slevy v rámci akce Back to school. Najdete zde i multikanálové soundbary nebo přenosné voděodolné Bluetooth reproduktory.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Google Gemini s novinkami, nový mobil od T-Mobile, nový Honor a další...

Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

  • Do 20 000 Kč (52%)
  • 20 001 – 25 000 Kč (23%)
  • 25 001 – 30 000 Kč (11%)
  • 30 001 – 35 000 Kč (7%)
  • Více než 35 000 Kč (7%)
Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat