Nubia Air představena a zamíří i do Česka

Nubia sem tam přinese poměrně zajímavé mobily a nyní naskakuje na trend tenkých smartphonů, což dokazuje novinka Nubia Air. Kupodivu jsme se tentokrát dočkali i oficiálního oznámení, že mobil přijde na konci měsíce na český trh.
„Od mladých uživatelů po celém světě slyšíme jasné poselství: už je nebaví vybírat mezi tenkým stylovým telefonem a dlouhou výdrží,“ říká Bai Keke, viceprezident společnosti ZTE, výrobce značky nubia. „nubia Air je odpověď, která spojuje estetiku s výdrží. Naším cílem je trh vést, ne jen zaplnit mezeru. Ve všech klíčových oblastech, na kterých našim uživatelům záleží – od obrazového systému přes kvalitu displeje až po tenkost designu – jsme navrhli nubia Air jako nový průmyslový standard své cenové kategorie. Jsme přesvědčeni, že je to perfektní smartphone přizpůsobený mladým lidem, který drží krok s jejich aktivním a stylovým životem, aniž by museli cokoliv obětovat.“
Tenký a odolný
Trend tenkých mobilů není nikterak nový. Jednou za čas se vrací a letos jsme se již dočkali několika takových zařízení. Nubia Air tak zapadá mezi takové mobily, ale nebude soutěžit o nejtenčí konstrukci. V tomto případě se bavíme o mobilu s tloušťkou 6,7 mm. I tak se našlo dostatek prostoru pro 5000mAh baterii. Současně je mobil odolný, což garantuje certifikace IP69. Odolá tedy vodě o vyšším tlaku a teplotě až 80°C.
Displej dosahuje jasu až 4500 nitů a jedná se o AMOLED panel s frekvencí 120 Hz a rozlišením 1,5K. Sice na zadní straně jsou tři foťáky, ale jedná o celkem netradiční sestavu. Hlavní má 50 MPx a další dva pak 2 a 0,08 MPx. Tyto doplňkové mají napomoci v získávání dat. O výkon se zde stará Unisoc T8300 s podporou sítí páté generace.
Nubia si pod novým českým vedením věří a myslí si, že Nubia Air bude mít úspěch u českých zákazníků. Zatím jsme se ale nedozvěděli, jak bude nastavena cena. Nejedná se o top model, ale i tak právě samotná částka rozhodne o úspěchu.
“Očekávám, že se na českém trhu bude velmi dobře prodávat. Design, odolnost a výdrž. To u jiných značek nenajdete. Zákazníci se samozřejmě mohou těšit i na zajímavou cenovku,” říká Lukáš Knotte, generální ředitel ZTE pro Českou republiku.
Specifikace Nubia Air
- displej: 6,78 palců, 1224 × 2720 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 4500 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Unisoc T8300
- RAM: 8/12 GB
- úložiště: 256 GB
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx
- 0,08 MPx
- přední – 20 MPx
- IP68+IP69
- čtečka otisků prstů v displeji
- 5G, NFC, Bluetooth, GPS, WiFi
- rozměry: 164,1 x 76,5 x 6,7 mm; 172 gramů
- baterie: 5000 mAh + 32W
