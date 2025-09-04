Huawei uvedl nová sluchátka FreeBuds SE 4, cena je 1 449 Kč [aktualizováno]

Zdroj: Huawei
Aktualizováno 4. 9.
Na konci srpna Huawei představilo sluchátka FreeBuds SE 4 a nyní se dozvídáme, že přichází na český trh. Cena je nastavena na 1 499 Kč. K dispozici jsou v černém i bílém provedení na oficiální e-shopu společnosti.
Původní článek 29. 8.
Ke konci minul0ho roku Huawei představil FreeBuds SE 3, tedy levná bezdrátová sluchátka. Dnes zde máme pokračování v podobě Huawei FreeBuds SE 4, což je lehce neobvyklé, když Huawei dělá většinou delší časové odskoky mezi jednotlivými generacemi.
Huawei FreeBuds SE 4
Nová bezdrátová sluchátka zapadají do kategorie ANC modelů, tedy s aktivním potlačením okolního hluku. Společnost uvádí, že na jedno nabití ve spojení s krabičkou mohou přehrávat hudbu po dobu 50 hodin. Samotná sluchátka zvládnou 10 hodin bez ANC, s aktivním potlačením okolního hluku se pak doba zkracuje na 7 hodin.
Odolnost u Huawei FreeBuds SE 4 není nějak vysoká. Je zde certifikace IP54, což by mělo dostačovat například na průměrný déšť. O konektivitu se stará Bluetooth 5.4 a každé sluchátko má tři mikrofony. O nabíjení se stará jen USB C konektor. Co se týče kodeků, je zde podpora pro SBC, AAC a mSBC.
Odhadujeme, že i tento model se dostane do Česka, když se u nás prodává Huawei FreeBuds SE 3 a dokonce jsou v nabídce i Huawei FreeBuds SE 2. Cena Huawei FreeBuds SE 4 je nastavena v přepočtu přibližně na 1 700 Kč, což je vyšší cena než i minulé generace.
