Huawei uvedl nová sluchátka FreeBuds SE 4, cena je 1 449 Kč aktualizováno

Huawei uvedl nová sluchátka FreeBuds SE 4, cena je 1 449 Kč [aktualizováno]
2025-09-04T14:00:01+02:00
• 4. 9. 2025#Příslušenství

Zdroj: Huawei

Aktualizováno 4. 9.

Na konci srpna Huawei představilo sluchátka FreeBuds SE 4 a nyní se dozvídáme, že přichází na český trh. Cena je nastavena na 1 499 Kč. K dispozici jsou v černém i bílém provedení na oficiální e-shopu společnosti.

Původní článek 29. 8.

Ke konci minul0ho roku Huawei představil FreeBuds SE 3, tedy levná bezdrátová sluchátka. Dnes zde máme pokračování v podobě Huawei FreeBuds SE 4, což je lehce neobvyklé, když Huawei dělá většinou delší časové odskoky mezi jednotlivými generacemi.

Recenze Huawei Freebuds 6 – netradiční vajíčko

Huawei FreeBuds SE 4

Nová bezdrátová sluchátka zapadají do kategorie ANC modelů, tedy s aktivním potlačením okolního hluku. Společnost uvádí, že na jedno nabití ve spojení s krabičkou mohou přehrávat hudbu po dobu 50 hodin. Samotná sluchátka zvládnou 10 hodin bez ANC, s aktivním potlačením okolního hluku se pak doba zkracuje na 7 hodin.

Odolnost u Huawei FreeBuds SE 4 není nějak vysoká. Je zde certifikace IP54, což by mělo dostačovat například na průměrný déšť. O konektivitu se stará Bluetooth 5.4 a každé sluchátko má tři mikrofony. O nabíjení se stará jen USB C konektor. Co se týče kodeků, je zde podpora pro SBC, AAC a mSBC.

800 800 C88DF263B814DA562D73427313DDBED0 800x800x 800 800 7E534E0F743A2A0E2C63E0286C1BB8D8 800x800x

Zdroj: Huawei

Odhadujeme, že i tento model se dostane do Česka, když se u nás prodává Huawei FreeBuds SE 3 a dokonce jsou v nabídce i Huawei FreeBuds SE 2. Cena Huawei FreeBuds SE 4 je nastavena v přepočtu přibližně na 1 700 Kč, což je vyšší cena než i minulé generace.

Zdroj: gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Je ChatGPT-5 zklamání?

Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

  • Do 20 000 Kč (52%)
  • 20 001 – 25 000 Kč (23%)
  • 25 001 – 30 000 Kč (11%)
  • 30 001 – 35 000 Kč (7%)
  • Více než 35 000 Kč (7%)
Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat