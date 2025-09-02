Novinka Realme 15T je o něco menší, i tak má 7000mAh baterii

2025-09-02T13:35:42+02:00
• 2. 9. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Realme

Nedávno jsme se dočkali velmi dobře vybavených mobilů Realme 15 a 15 Pro a dnes zde máme další přírůstek v podobě Realme 15T, který přejímá některé specifikace, hlavně si zachovává velikost baterie.

Odolný a s dostatkem energie

Realme 15T rozhodně zaujme 7000mAh baterií, přičemž mobil má tloušťku jen 7,79 mm. Zde byla totiž použita křemíkovo-uhlíková baterie. Také došlo k zachování odolnosti a rovnou jsou zde tři certifikace, i IP69. Kde se šetřilo, je například displej. Ten má o něco menší rozlišení, i tak se stále nabízí Full HD+. Jas poklesl na 4000 nitů, tedy v maximu.

1756201930849cc0da789dba643adb74a62f73ead34b8png 1080x1080x 1756201570453b9a5a76be12a40d8b056122b20d35987png 1080x1080x

Zdroj: Realme

I procesor byl vyměněn za Dimensity 6400 Max. Další ústupky jsou u foťáků. Došlo na odebrání optické stabilizace obrazu a sekundární snímač je jen pro určení hloubky. Stereo ale nebylo odebrání. Nabízí se i rychlejší nabíjení, konkrétně je zde 60W technologie. Celkově Realme 15T vypadá na slušně vybavený mobil střední třídy.

Realme 15T má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně na 5000 Kč, což není špatná suma na takto vybavené zařízení. Nyní je otázka, kdy se novinka dostane na evropský trh. Někdy to trvá i několik měsíců.

Specifikace Realme 15

  • displej: 6,57 palců, 2372×1080 pixelů, 120Hz, OLED, až 4000 nitů
  • procesor: Dimensity 6400 Max
  • 8/12 GB LPDDR4X RAM
  • úložiště: 128/256 GB
  • Android 15 + realme UI 6.0
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 2 MPx, hloubka ostrosti
    • přední – 50 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji, infra
  • IP66+IP68+IP69
  • USB Type-C audio, stereo
  • 5G SA/ NSA (n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n41/n77/n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.5GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C 2.0
  • rozměry: 158,36 × 75,19 × 7,79 mm; 181 gramů
  • baterie: 7000 mAh + 60W

Zdroj: fonearena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

