Novinka Realme 15T je o něco menší, i tak má 7000mAh baterii

Nedávno jsme se dočkali velmi dobře vybavených mobilů Realme 15 a 15 Pro a dnes zde máme další přírůstek v podobě Realme 15T, který přejímá některé specifikace, hlavně si zachovává velikost baterie.
Odolný a s dostatkem energie
Realme 15T rozhodně zaujme 7000mAh baterií, přičemž mobil má tloušťku jen 7,79 mm. Zde byla totiž použita křemíkovo-uhlíková baterie. Také došlo k zachování odolnosti a rovnou jsou zde tři certifikace, i IP69. Kde se šetřilo, je například displej. Ten má o něco menší rozlišení, i tak se stále nabízí Full HD+. Jas poklesl na 4000 nitů, tedy v maximu.
I procesor byl vyměněn za Dimensity 6400 Max. Další ústupky jsou u foťáků. Došlo na odebrání optické stabilizace obrazu a sekundární snímač je jen pro určení hloubky. Stereo ale nebylo odebrání. Nabízí se i rychlejší nabíjení, konkrétně je zde 60W technologie. Celkově Realme 15T vypadá na slušně vybavený mobil střední třídy.
Realme 15T má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně na 5000 Kč, což není špatná suma na takto vybavené zařízení. Nyní je otázka, kdy se novinka dostane na evropský trh. Někdy to trvá i několik měsíců.
Specifikace Realme 15
- displej: 6,57 palců, 2372×1080 pixelů, 120Hz, OLED, až 4000 nitů
- procesor: Dimensity 6400 Max
- 8/12 GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 128/256 GB
- Android 15 + realme UI 6.0
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx, hloubka ostrosti
- přední – 50 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji, infra
- IP66+IP68+IP69
- USB Type-C audio, stereo
- 5G SA/ NSA (n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n41/n77/n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.5GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C 2.0
- rozměry: 158,36 × 75,19 × 7,79 mm; 181 gramů
- baterie: 7000 mAh + 60W
