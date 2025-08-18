T-Mobile láká na neomezený tarif za 495 Kč, ale je zde pár podmínek

Zdroj: T-Mobile
Vodafone představil akci, v rámci které nabízí neomezený tarif za 499 Kč, přičemž není nutné plnit jakékoliv podmínky. Na to zřejmě reaguje T-Mobile, ale v jeho případě je zde pár podstatných podmínek.
Neomezený se slevou
T-Mobile rozjíždí akci směřovanou na začátek školního roku, v rámci které nabízí tarif NextU neomezeně se slevou. Původní cena je 705 Kč měsíčně, ale do 30. září je k dispozici za 495 Kč měsíčně. U něj jsou neomezené minuty i SMS a rychlost internetu je zastropována rychlostí 20 Mbps, přičemž prvních 15 GB je bez omezení.
„Dostatek dat je pro naše mladé zákazníky klíčový, tím spíš se startem nového školního roku. Kritickým bodem, kdy roste spotřeba dat, je přechod na novou školu. Rozhodli jsme se proto oblíbený tarif zlevnit a zároveň ho pro mladé tak trochu ‚vytunit‘ – věřím, že předplatné Netflixu jim zpříjemní začátek školy,“ říká Maximiliano Bellassai, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky T-Mobile.
Je zde ale několik podmínek. V první řadě je tato akce jen pro mladé, tedy žáky a studenty do 26 let. Nabídka je platná při přechodu z předplacené karty nebo při uzavření nové smlouvy. Navíc daná cena za tarif je platná po dobu 2 let.
Malým bonusem je pak Netflix Basic na půl roku zdarma. Je samozřejmě otázkou, jestli se jedná o výhodnější nabídku než u Vodafone. Zde je několik podmínek, ale 4x vyšší rychlost internetu. Na druhou stranu Vodafone nemá ani podmínky kolem věku.
