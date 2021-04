To nej z uplynulého týdne #14 – LG, podcast, nové Nokie

Zdroj: HMD Global

LG oficiálně končí se smartphony

Dlouho se spekulovalo kolem budoucnosti společnosti LG na mobilním trhu. Již minulý týden se objevily spekulace, že by mělo dojít k oznámení již v tomto týdnu, což se nakonec potvrzuje. LG skutečně končí s mobilními telefony. [pokračování článku]

Sygic přichází na Android Auto, i v offline verzi

Google oficiálně oznámil rozšíření dostupnosti Android Auto do dalších krajin, přičemž Česká republika patřila mezi ně. Samotné uvolňování je postupné. Dlouhou dobu poskytoval tento systém pouze navigace od Googlu, ale následně došlo k otevření pro alternativní služby. První jsme se dočkali navigace Sygic, jen byla dostupná v beta verzi. Dnes vychází stabilní verze. [pokračování článku]

Mapy.cz přináší v nové aktualizaci synchronizaci historie hledání

Mapy.cz neustále vylepšují své mobilní aplikace. Po nedávné aktualizaci přinášející 3D pohled při navigaci jsme se nyní dočkali nové verze s jednou významnou novinkou. Ta zajišťuje synchronizaci vaší historie hledání. [pokračování článku]

Launchery dostanou v Androidu 12 mocný nástroj

Google se vypracoval na současné postavení hlavně díky svému vyhledávání, které se snaží integrovat do všech svých služeb a nabídnout uživatelům co nejpohodlnější nástroj. Android je toho příkladem, ale je zde určité omezení v rámci používání. To by se mělo změnit s příchodem Androidu 12. [pokračování článku]

Clubhouse zavádí možnost plateb tvůrcům

Twitter pomalinku pracuje na službě Spaces, kde bude možné i poslání peněz samotným tvůrcům. Zatím se ale čeká na uvedení pro všechny uživatele a také na Androidu. Služba evidentně konkuruje Clubhouse, která odstartovala nový fenomén, který se snaží zkopírovat další hráči na trhu. Nyní oficiálně oznamuje, že tvůrci budou moci vydělávat na svém obsahu. [pokračování článku]

Android Auto se otevírá vývojářům

Včera jsme vás informovali, že na Android Auto je dostupná alternativní navigační aplikace od Sygic. V dohledné době se máme dočkat i další aplikace, tentokrát Mapy.cz od českého Seznamu. Společnost Google navíc oznámila, že vývoj aplikací může začít naplno a už nebude potřeba řešit přihlašování do beta verzí aplikací, abyste si mohli nějakou vyzkoušet. [pokračování článku]

Foťáky v mobilech pohledem profi fotografa a chytrá domácnost na HomeKitu – podcast #28

Další díl našeho podcastu Pod Zlatou Lampou je tady. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás obvykle provází naši redaktoři, Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička. 28. díl je ale speciální, přizvali jsme si hosta Michala Krále. A čemu jsme se tentokrát věnovali? [pokračování článku]

LG slibuje aktualizace na Android 13 pro některé modely

Společnost LG patřila mezi významné hráče na trhu se smartphony, ale v poslední době nedokázala držet tempo s konkurencí. Navíc mobilní divize byla ztrátová. Proto došlo k rozhodnutí, že společnost ukončí své působení právě na trhu se smartphony. V tomto segmentu zůstane firma figurovat jen jako dodavatel technologií a součástek. Už při oznámení konce informovala, jak to bude s aktualizacemi Androidu a dnes poskytla bližší informace. [pokračování článku]

Facebook Hotline je odpovědí na Clubhouse

Clubhouse je fenomén poslední doby, který zaujal jednoduchým pojetím a také omezenou dostupností, zejména když potřebujete získat pozvánku od některé z uživatelů. Aplikace má nevýhodu v tom, že je určena zatím jen pro iOS, což nahrává konkurenci. Konkurenční službu buduje například Twitter a mluvilo se také o Facebooku. Dnes jsme se v podstatě dočkali novinky Hotline, ale není tak úplně plnohodnotným konkurentem. [pokračování článku]

Lenovo Legion Phone Duel 2 oficiálně, herní mobil se dvěma větráky

Kategorie herní mobilů se rozrostla tento rok o několik novinek, ale nejočekávanější počin je právě od Lenova. Evidentně nemá co ztratit a představilo model Lenovo Legion Phone Duel 2, který lze hodnotit za nejodvážnější pokus. [pokračování článku]

Nokia C10 a Nokia C20 jsou novinky pro nenáročné s Androidem 11 v edici Go

Nokia dnes oficiálně na trh uvádí 6 nových smartphonů ve třech modelových řadách, z nichž každá zapadá do lehce jiného cenového spektra. Konkrétně jsme se dočkali smartphonů řady X, G a také základních modelů řady C. Kromě toho Nokia uvedla také nová bezdrátová sluchátka Nokia Lite Earbuds. Nokia C10 a C20 spadající do řady C jsou určeny pro ty nejméně náročné uživatele s minimálními požadavky, o tom svědčí také přítomnost Android 11 Go Edition. [pokračování článku]

Nokia G10 a Nokia G20 jsou novinky, které zaujmou zejména výdrží

Nokia dnes oficiálně na trh uvádí 6 nových smartphonů ve třech modelových řadách, z nichž každá zapadá do lehce jiného cenového spektra. Konkrétně jsme se dočkali smartphonů řady X, G a také základních modelů řady C. Kromě toho Nokia uvedla také nová bezdrátová sluchátka Nokia Lite Earbuds. Nokia G10 a G20 spadající do řady G lákají zejména na dlouhou výdrž a dle výrobce také odolné tělo. [pokračování článku]

Nokia X10 a Nokia X20: novinky s podporou 5G

Nokia dnes oficiálně na trh uvádí 6 nových smartphonů ve třech modelových řadách, z nichž každá zapadá do lehce jiného cenového spektra. Konkrétně jsme se dočkali smartphonů řady X, G a také základních modelů řady C. Kromě toho Nokia uvedla také nová bezdrátová sluchátka Nokia Lite Earbuds. Nokia X10 a X20 spadající do řady X lákají zejména tříletou záruku, podporou 5G a také obalem v balení, který je plně kompostovatelný. [pokračování článku]

Google vylepšuje nahrávání hovorů

Nahrávání hovorů zmizelo ze systému Android před nějakou dobou, byť někteří výrobci tuto funkci nabízí, jen si ji museli vytvořit sami. Hlavním problémem je zde zejména právní stránka celé věci. Google pracuje na přidání této možnosti přímo do své aplikace Telefon, ale novinka je dostupná jen pro vybraná zařízení Xiaomi, případně omezená na některé země. Dá se říci, že ji Google testuje. Ukazuje se, že se chystají novinky spojené s touto funkcí. [pokračování článku]

Mapy.cz si můžete vyzkoušet v Android Auto díky beta verzi

Nedávno jste si u nás mohli přečíst exkluzivní první zkušenosti z používání aplikace Mapy.cz v Android Auto. Zatím není stanoveno pevné datum představení stabilní verze, ale to nebrání tomu, abyste si vyzkoušeli tuto novinku. [pokračování článku]

Apple oficiálně otevírá aplikaci Find My třetím stranám

Zhruba rok vás informujeme o tom, že Apple chystá novinku v podobě AirTags. Dokonce jsme se o tomto produktu bavili v našem podcastu Pod Zlatou Lampou. První zmínky o AirTags byly objeveny už v iOS 13, a přesto jsme se produktu ani vloni nedočkali. [pokračování článku]

Google Pixel Watch zřejmě na prvních renderech

Google spolknul hodně společností a mezi nimi je i Fitbit, známý výrobce chytrých hodinek. Očekávali jsme, že díky tomu se v dohledné době dočkáme konečně chytrých hodinek Google Pixel Watch. Zatím se tak nestalo, ale dnes zde máme první rendery možných hodinek od Googlu. [pokračování článku]

Huawei Watch 3 běžící na HarmonyOS a s podporou aplikací třetích stran možná již v květnu

Společnost Huawei utržila bolestné ztráty, když na ní byly uvaleny sankce ze strany USA. Jak je ale vidět boj nevzdává a zkouší prorazit v dalších oblastech. Jednou z nich je oblast nositelné elektroniky. [pokračování článku]

Průměrná kapacita úložiště ve smartphonech v roce 2020 překročila 100 GB

Během posledních let smartphony zažívají obrovský „boom“, s tím jde ruku v ruce také velice rychlý vývoj jejich komponent. Pokroky můžeme sledovat například v použitých procesorech, lepší a lepší sestavě fotoaparátů, podpora sítí 5. generace, ale také například v rychlosti a velikosti úložiště. Před pár lety bylo pomyšlení na smartphone bez podpory paměťových karet nemyslitelné, jelikož i některé top modely obsahovaly pouze 64 GB úložného prostoru, dnes je však naprosto běžné 128GB úložiště i v modelech střední až nižší střední třídy. Dle výzkumu společnosti Counterpoint průměrná úložného prostoru překročila 100 GB. [pokračování článku]

