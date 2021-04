Zdroj: LG

Společnost LG patřila mezi významné hráče na trhu se smartphony, ale v poslední době nedokázala držet tempo s konkurencí. Navíc mobilní divize byla ztrátová. Proto došlo k rozhodnutí, že společnost ukončí své působení právě na trhu se smartphony. V tomto segmentu zůstane firma figurovat jen jako dodavatel technologií a součástek. Už při oznámení konce informovala, jak to bude s aktualizacemi Androidu a dnes poskytla bližší informace.

LG oficiálně končí se smartphony

LG a aktualizace mobilů

V původním tiskovém prohlášení firma uvedla, že některé mobily se dočkají i Androidu 12, ale více konkrétní nebyla. Dnes zde máme oficiální prohlášení, že LG bude držet aktualizace prémiových mobilů po dobu tří let. Navíc se prémiové modely vydané po roce 2019 dočkají celkem tří aktualizací systému.

Například LG Velvet byl uveden v roce 2020 a přišel rovnou s Androidem 10. Dle plánů LG by měl tento model dostat ještě Android 12 a dokonce Android 13. Takže ještě příští rok bude pro tento smartphone vydána aktualizace systému. Takové podpory se mohou dočkat majitelé modelů ze sérií LG G a LG V, a také to platí pro LG Wing, Modely vydané v roce 2020 sérií LG K a LG Stylo dostanou aktualizace po dobu dvou let.

Společnost uvádí, že ještě bude vyrábět smartphony v druhém čtvrtletí tohoto roku, aby byly splněny závazky vůči partnerům, zejména mobilním operátorům. Nákup mobilu tedy nemusí být špatnou volbou, navíc předpokládáme, že jejich cena nyní půjde dramaticky dolů, aby došlo k vyprodání. Pokud si tedy koupíte LG Velvet, tak vám firma slibuje aktualizaci až na Android 13 a také servis.

Zdroj: tisková zpráva



Domů » Články » LG slibuje aktualizace na Android 13 pro některé modely

reklama reklama