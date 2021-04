Apple zaznamenal zpoždění čipů pro MacBook i iPad

Podle společnosti Nikkei má Apple zpoždění v oblasti výroby některých modelů MacBooků a iPadů, a to kvůli globálnímu nedostatku čipů ovlivňující elektronický a automobilový průmysl.

Konkrétně dodávky čipů pro MacBooky byly ovlivněny problémem v klíčovém výrobním kroku, kdy jsou komponenty namontovány na desky s plošnými spoji před montáží notebooku. Mezitím byla výroba iPadu odsunuta kvůli nedostatku displejů a komponentů pro displeje.

Nikkei uvedl, že nedostatek čipů nemusí znamenat znatelný dopad na dostupnost produktů pro spotřebitele. Vše ale záleží na dodavatelském řetězci. Uvidíme, jak rychle se problémy podaří opravit. Údajně Apple odsunul část svých objednávek komponentů z této poloviny roku do druhé poloviny. Apple je známý tím, že řídí složitý dodavatelský řetězec a má vliv na rychlé obstarání potřebných komponent. To, že tento problém zasáhl i tak velkou společnost, znamená, že v budoucnu můžou mít velký problém menší hráči na trhu.

Elektronický a automobilový průmysl začal pociťovat důsledky nedostatků čipů kvůli probíhající pandemii COVID-19, který vloni způsobil nárůst poptávky po PC a dalších zařízeních. Automobilky jako Ford a Nissan musely omezit výrobu vozidel a Sony uvedlo, že PlayStation 5 kvůli tomuto problému zůstane nedostatkovým zbožím ještě několik měsíců.

Produkce iPhonu nebyla nedostatkem čipů nijak ovlivněna, byť Tim Cook v rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že iPhone 12 Pro narazil na určitá omezení dodávek.

