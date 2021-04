Nokia G10 a Nokia G20 jsou novinky, které zaujmou zejména výdrží

Zdroj: HMD Global

Nokia dnes oficiálně na trh uvádí 6 nových smartphonů ve třech modelových řadách, z nichž každá zapadá do lehce jiného cenového spektra. Konkrétně jsme se dočkali smartphonů řady X, G a také základních modelů řady C. Kromě toho Nokia uvedla také nová bezdrátová sluchátka Nokia Lite Earbuds. Nokia G10 a G20 spadající do řady G lákají zejména na dlouhou výdrž a dle výrobce také odolné tělo.

Nokia G10

Nokia G10 na první pohled zaujme zejména 6,5 palců velkým IPS displejem, pouze však s HD+ rozlišením. Jako pohonná jednotka zde slouží osmijádrový MediaTek Helio G25 společně se 3 nebo 4 GB a 32 či 64 GB interního úložiště, dle vybrané varianty. Baterie dostala kapacitu 5050 mAh, slibuje 2-3 výdrže a dobít ji můžete výkonem 10 wattů, což je na dnešní dobu již pomalejší.

Na zadní straně najdeme trojici fotoaparátů – hlavní 13MPx, který doplňuje dvojice 2MPx snímačů pro makro a rozostření pozadí. Zepředu zde pak je 8MPx selfie kamerka a společně s hlavním objektivem podporují také noční režim. Na zařízení je nainstalován Android 11 s podporou Android One a slibem 2 let aktualizací. Ostatní výbavu zahrnuje USB-C pro nabíjení, 3,5mm jack, Bluetooth 5.0, WiFi, či GPS. O NFC bohužel není zmínka.

Specifikace Nokia G10

displej: 6,517 palců, HD+ rozlišení, LCD IPS, 20:9

procesor: MediaTek Helio G25

verze: 3 GB RAM + 32 GB úložiště, microSD karty až do 512 GB 4 GB RAM + 64 GB úložiště, microSD karty až do 512 GB

Android 11 + Android One

Dual SIM (nanoSIM + nanoSIM + microSD)

Foťáky: zadní – 13 MPx 2 MPx, bokeh efekt 2 MPx, makro přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na boku

3.5mm audio jack

rozměry: 164,9 x 76 x 9,2 mm, 194 gramů

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS+ GLONASS + Beidou, USB-C

baterie: 5050 mAh + 10 W

Nokia G20

Nokia G20 je nepatrně vyšší model než G10, hlavní parametry však doznaly zásadních změn. Rozměry zůstávají identické, stejně jako 6,5 palcový IPS displej s HD+ rozlišením či 5050mAh baterie. Vylepšení se dočkali zejména fotoaparáty – 48MPx hlavní, 5MPx ultraširokoúhlý a 2x 2MPx pro makro a bokeh. Výrobce zde přidal také NFC pro bezkontaktní platby.

Specifikace Nokia G20

displej: 6,517 palců, HD+ rozlišení, LCD IPS, 20:9

procesor: MediaTek Helio G25

verze: 4 GB RAM + 64 GB úložiště, microSD karty až do 512 GB 4 GB RAM + 64 GB úložiště, microSD karty až do 512 GB

Android 11 + Android One

Dual SIM (nanoSIM + nanoSIM + microSD)

Foťáky: zadní – 13 MPx 5 MPx ultraširokoúhlý 2 MPx, bokeh efekt 2 MPx, makro přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na boku

3.5mm audio jack

rozměry: 164,9 x 76 x 9,2 mm, 194 gramů

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS+ GLONASS + Beidou, USB-C

baterie: 5050 mAh + 10 W

Zdroj: Tisková zpráva



