Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost Huawei utržila bolestné ztráty, když na ní byly uvaleny sankce ze strany USA. Jak je ale vidět boj nevzdává a zkouší prorazit v dalších oblastech. Jednou z nich je oblast nositelné elektroniky.

Nové Huawei Watch 3 již v květnu?

Před nedávnou dobou společnost představila svá první sluchátka Huawei FrreBuds 3i, nebo fitness náramek Huawei Band 6. Nyní přichází s dalším modelem chytrých hodinek Watch 3. Ty by podle dostupných informací mohly být představeny již v květnu tohoto roku. První chytré hodinky společnost představila již v roce 2015. Jednalo se o model Huawei Watch a byly poháněny procesorem Qualcomm a operačním systémem Android Wear. Následoval model Huawei GT v roce 2018, který byl již vybaven procesorem z vlastní dílny – Kirin a operačním systémem LiteOS.

Druhý model přinesl lepší výkon a výdrž baterie, nicméně chyběla dostatečná podpora aplikací třetích stran. Připravovaný model Watch 3 by měl odstranit veškeré nedostatky jeho předchůdců. Watch 3 by měly být poháněny operačním systémem HarmonyOS. Zásadní změnou by měla být většího množství aplikací třetích stran. Do vínku by hodinky měly mimo jiné také dostat možnost mobilních plateb.

Vedla základní verze by měly být také uvedena verze podporující eSIM. Životnost baterie bude zřejmě ve srovnání s předchozím modelem Huawei GT o něco nižší. Bude to zřejmě dané právě podporou aplikací třetích stran a také novým operačním systémem. Ve srovnání s modelem GT by měly být hodinky také o poznání dražší.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » Huawei Watch 3 běžící na HarmonyOS a s podporou aplikací třetích stran možná již v květnu

reklama reklama