Launchery dostanou v Androidu 12 mocný nástroj

Google se vypracoval na současné postavení hlavně díky svému vyhledávání, které se snaží integrovat do všech svých služeb a nabídnout uživatelům co nejpohodlnější nástroj. Android je toho příkladem, ale je zde určité omezení v rámci používání. To by se mělo změnit s příchodem Androidu 12.

Kompletní vyhledávání

Samotné vyhledávání v systému Android nabízí poměrně široké možnosti, tedy pokud se týče čisté verze systému, případně upravené samotným výrobcem smartphonů. Google u svých mobilů Pixel nabízí vlastní launcher, tedy základní prostředí. To obsahuje widget pro vyhledávání, které je dostupné i seznamu aplikací. Kromě titulů na mobilu zvládne poskytnou i výsledky z internetu.

Bohužel alternativní aplikace a zejména pak launchery ostatních vývojářů nemohou nabízet podobnou funkcionalitu. V podstatě se omezuje jen na vyhledání aplikací na mobilu. Lze najít rozšíření, které povýší vyhledávání, ale není to běžné. Vývojáři zaznamenali v dokumentaci Androidu 12 informace o AppSearchManager. Toto API nabídne plnohodnotnější centralizované vyhledávání.

Zatím nejsou dostupné podrobnější informace, ale zřejmě launchery a jiné aplikace pro Android nabídnou možnost vyhledávat napříč mobilním telefonem i internetem bez nějakého většího omezení. Bude navíc fungovat i bez připojení k internetu. Mělo by poskytnout i hledání dokumentů v Google Disku a podobně.

