HTC chystá nové 5G telefony a AR/VR produkty

Kdo by to před pár měsíci řekl, že HTC přežije společnost LG na trhu s chytrými telefony. Překvapivě k tomu skutečně došlo, a to i přesto, že se HTC topí několik let v mnohem hlubších finančních problémech než právě zmíněné LG. Tchajwanský výrobce rozhodně nemá v plánu trh s telefony opustit, proto chystá nové 5G smartphony, kterých bychom se mohli dočkat už v tomto čtvrtletí.

HTC má pro toto čtvrtletí velké plány

S touto informací přichází DigiTimes, který se odkazuje na nejmenované průmyslové zdroje. Podle zveřejněné zprávy má HTC v tomto čtvrtletí v plánu uvést nové 5G telefony spolu s novými AR/VR produkty. Právě tyto novinky by měly výrazně pomoci k lepším prodejním číslům.

Výrobce dokonce snížil cenu svého prvního 5G telefonu HTC U20 5G. Telefon se na trh dostal v červnu minulého roku a nyní se prodává za 492 dolarů. Co se AR/VR oblasti týká, společnost chystá více komerční zařízení, které bude sloužit pro komunikaci, práci a vzdělávání. Tato nová zařízení by měla být uvedena na trh v rámci řady VIVE.

Vydání všech produktů je naplánováno na toto čtvrtletí, ale nevylučujeme možnost zpoždění vzhledem k tomu, že celý svět trpí nedostatkem čipů.

