Nokia C10 a Nokia C20 jsou novinky pro nenáročné s Androidem 11 v edici Go

Nokia dnes oficiálně na trh uvádí 6 nových smartphonů ve třech modelových řadách, z nichž každá zapadá do lehce jiného cenového spektra. Konkrétně jsme se dočkali smartphonů řady X, G a také základních modelů řady C. Kromě toho Nokia uvedla také nová bezdrátová sluchátka Nokia Lite Earbuds. Nokia C10 a C20 spadající do řady C jsou určeny pro ty nejméně náročné uživatele s minimálními požadavky, o tom svědčí také přítomnost Android 11 Go Edition.

Nokia C10 a Nokia C20 nabízí naprostý základ

Novinky Nokia C nabízí naprostý základ, čemuž napovídá také přítomnost Androidu 11 ve verzi Go, tedy verze s minimálními hardwarovými požadavky. Výrobce alespoň slibuje 2 roky bezpečnostních záplat.

Nokia C10

Nokia C10 je úplně nejzákladnější model a příliš mnoho zákazníků asi neoslní. Nabízí pouze 1/2 GB operační paměti společně 16 či 32GB interním úložištěm s podporou paměťových karet. Jako procesor zde slouží Spreadtrum SC7731, který nabídne výkon jen pro základní používání. IPS displej o úhlopříčce 6,517 dostal HD+ rozlišení. Baterii s kapacitou 3000 mAh pak můžete skrze microUSB dobíjet pouze 5 watty. Příliš neoslní ani fotoaparáty, jelikož na přední i zadní straně se nachází pouze po jednom s rozlišením 5MPx.

Specifikace Nokia C10

displej: 6,517 palců, HD+ rozlišení, LCD, 20:9

procesor: Spreadtrum SC7731

verze: 1 GB RAM + 16 GB úložiště, microSD karty až do 256 GB 1 GB RAM + 32 GB úložiště, microSD karty až do 256 GB 2 GB RAM + 16 GB úložiště, microSD karty až do 256 GB

Android 11 (Android Go)

Dual SIM (nanoSIM + nanoSIM + microSD)

Foťáky: zadní – 5 MPx přední – 5 MPx

3.5mm audio jack

rozměry: 169,9 x 77,9 x 8,8 mm, 191 gramů

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB, FM rádio

baterie: 3000 mAh + 5 W

Nokia C20

Nokia C20 oproti C10 nenabízí příliš mnoho vylepšení, tím jediným je lepší použitý procesor Unisoc SC9863A s osmi jádry. Ostatní parametry zůstávají zcela stejné.

Specifikace Nokia C20

displej: 6,517 palců, HD+ rozlišení, LCD, 20:9

procesor: Unisoc SC9863A

verze: 1 GB RAM + 16 GB úložiště, microSD karty až do 256 GB 2 GB RAM + 32 GB úložiště, microSD karty až do 256 GB

Android 11 (Android Go)

Dual SIM (nanoSIM + nanoSIM + microSD)

Foťáky: zadní – 5 MPx přední – 5 MPx

3.5mm audio jack

rozměry: 169,9 x 77,9 x 8,8 mm, 191 gramů

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB, FM rádio

baterie: 3000 mAh + 5 W

