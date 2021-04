Google Pixel Watch zřejmě na prvních renderech

Zdroj: Jon Prosser

Google spolknul hodně společností a mezi nimi je i Fitbit, známý výrobce chytrých hodinek. Očekávali jsme, že díky tomu se v dohledné době dočkáme konečně chytrých hodinek Google Pixel Watch. Zatím se tak nestalo, ale dnes zde máme první rendery možných hodinek od Googlu.

Google dokončil akvizici společnosti Fitbit [aktualizováno]

Pixel Watch?

O hodinkách od Googlu se spekuluje už řadu let. Jednou se proslýchalo, že byl celý projekt zrušen, pak zas obnoven. Dokonce minulý rok mělo dojít k uvedení, ale nakonec z toho sešlo. Nyní přichází Jon Prosser, který už mnohokrát odhalil, co firmy chystají. Měl přístup k marketingovým materiálům, ale nemohl je sdílet, aby ochránil zdroj. Proto na jejich základě nechal vytvořit rendery, které mají odpovídat tomu, co viděl.

Hodinky nesou označení Rohan. Mají nabídnout standardní výbavu pro chytré hodinky, jako senzor srdečního tepu a NFC. Bohužel o specifikacích není nic známo, ale je zde možnost, že budou vybaveny procesorem z dílny Googlu, což možná koresponduje se spekulacemi, že Pixel 6 nabídne nový procesor od Googlu.

K představení by mělo podle současných informací dojít v říjnu, právě společně s uvedením Pixelu 6. Jak známe Google, klidně může dojít k dalšímu odkladu. Budeme si muset počkat minimálně na další úniky, případně spekulace. Snad se tentokrát skutečně dočkáme a Google ukáže, jestli dokáže nabídnout konkurenční produkt pro hodinky od Applu a Samsungu.



